Müge Anlı'da eşi tarafından köydeki erkeklere pazarlanan Elnare olayında mide bulandıran video! Anbean görüntülenmiş
Türkiye'nin gündemine damgasını vuran olaylara imzasını atan Müge Anlı ve ekibi, mide bulandıran bir olayı ele almaya başladı. 8 Aralık günü canlı yayına katılan Aynur Hanım, günlerdir kayıp olan ve zihinsel engelli olan ablası Elnare Kızmaz'ı aramaya geldiğini söyledi. İddiaların odağında ise Elnare Kızmaz'ın eşi Ahmet Kızmaz vardı. Aynur Hanım canlı yayında öğrendikleri karşısında şoke olurken anlatılanlar tüm Türkiye'nin midesini bulandırdı. 9 Aralık canlı yayınında Elnare Kızmaz olayın mide bulandıran detaylar çıkmaya devam etti. İşte detaylar...
Müge Anlı'da iki gündür günlerdir kayıp olan Elnare Kızmaz olayı işleniyor. Köylüler tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıkan Elnare'nin yaşadıkları ise kan dondurdu.
Müge Anlı'ya katılan Aynure, ablası Elnare Kızmaz'ın 22 Kasım günü köyden çıkarak ortadan kaybolduğunu söylemişti ve canlı yayında kan donduran istismar ortaya çıkmıştı.
Zihinsel engelli Elnare Kızmaz tam 17 gündür kayıp. Kardeşi Aynure Hanım, ablasının bulunması için başvurup eniştesi Ahmet Kızmaz'dan şüphelendiğini söyledi.
Aynure Hanım, ablası üzerinden maddi kazanç sağlayan eniştesinden süphelendiğini söyledi. "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.
Daha sonra Müge Anlı, mental problemleri olan Elnare'nin köydeki birçok erkek tarafından tecavüze uğradığını açıklamıştı.