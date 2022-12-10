Bir Poyraz uğruna iki kadın dalaşııyor! Yasmin Erbil ile Aleyna Kalaycıoğlu birbirine girdi ortalık yangın yeri ’benzemez kimse...’

Yasmin Erbil, doğum günü pozlarında, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Aleyna Kalaycıoğlu'na benzetilmişti. Twitter'da ''Poyraz Aleyna'yı alamayınca ona benzeyenini bulmuş'' ve ''Yasmin'in Aleyna Kalaycıoğlu'na benzerliği şaka mı?'' gibi yorumlar yapılmıştı.