Müge Anlı ve Dostları Aşevi koronavirüs günlerinde 600 kişiye umut oldu!

Müge Anlı'nın daha önce programında başlattığı yardım seferberliği bu zor günlerde insanlara bir umut oldu ve Gaziantep'te yapılan Müge Anlı ve Dostları Aşevi hizmet vermeye başladı. Koronavirüs sebebiyle evlerinde yalnız kalan yaşlı, muhtaç ve yemek yapamayan 600 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yemeklerini teslim etti.