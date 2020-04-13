Müge Anlı ve Dostları Aşevi koronavirüs günlerinde 600 kişiye umut oldu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, her yıl geleneksel olarak Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla insanların yardımına koştu. Koronavirüs sebebiyle evlerinde yalnız kalan yaşlı, muhtaç ve yemek yapamayan 600 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yemeklerini teslim etti.
13.04.2020 12:23
- Son Güncelleme: 13.04.2020 12:42
Müge Anlı'nın daha önce programında başlattığı yardım seferberliği bu zor günlerde insanlara bir umut oldu ve Gaziantep'te yapılan Müge Anlı ve Dostları Aşevi hizmet vermeye başladı. Koronavirüs sebebiyle evlerinde yalnız kalan yaşlı, muhtaç ve yemek yapamayan 600 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yemeklerini teslim etti.
Bu hafta hizmet vermeye başlayan aşevi, Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türk Kızılay'ın beraber çalışmasıyla, günlük 600 kişilik yemek üretimi gerçekleştiriyor.
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