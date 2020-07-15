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Ebru Akel eşi Özer Sancak'tan boşandı! Fahriye Evcen'in yakın arkadaşı Ebru Akel'in oğlunun velayeti...

Ebru Akel ile eşi Özer Sancak, 8 yıllık evliliklerine tek celsede son noktayı koydu. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile yakın arkadaş olan güzel sunucu Ebru Akel, Özer Sancak ile 2012 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve bu evlilikten Eren adında bir evlat sahibi oldu. Boşanmanın ardından 7 yaşındaki Eren'in velayeti de Ebru Akel'e verildi. İşte magazin dünyasının mutlu çiftlerinden olan Ebru Akel Özer Sancak çiftinin boşanma detayları...

15.07.2020 11:15 - Son Güncelleme: 15.07.2020 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





