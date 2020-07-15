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Ebru Akel eşi Özer Sancak'tan boşandı! Fahriye Evcen'in yakın arkadaşı Ebru Akel'in oğlunun velayeti...

Ebru Akel ile eşi Özer Sancak, 8 yıllık evliliklerine tek celsede son noktayı koydu. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile yakın arkadaş olan güzel sunucu Ebru Akel, Özer Sancak ile 2012 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve bu evlilikten Eren adında bir evlat sahibi oldu. Boşanmanın ardından 7 yaşındaki Eren'in velayeti de Ebru Akel'e verildi. İşte magazin dünyasının mutlu çiftlerinden olan Ebru Akel Özer Sancak çiftinin boşanma detayları...

15.07.2020 11:15 - Son Güncelleme: 15.07.2020 11:31
Ebru Akel eşi Özer Sancak'tan boşandı! Fahriye Evcen'in yakın arkadaşı Ebru Akel'in oğlunun velayeti...

Oyuncu Fahriye Evcen'in yakın arkadaşı, ünlü sunucu Ebru Akel ile 2012 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Özer Sancak boşandı. Anlaşmalı olarak ayrılan Ebru Akel ile Özer Sancak, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi. Ebru Akel ile Özer Sancak 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirirken çiftin 7 yaşındaki oğulları Eren'in velayeti de anne Ebru Akel'de kaldı.

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Ebru Akel eşi Özer Sancak'tan boşandı! Fahriye Evcen'in yakın arkadaşı Ebru Akel'in oğlunun velayeti...

Ebru Akel ve boşandığı eşi Özer Sancak...

Ebru Akel eşi Özer Sancak'tan boşandı! Fahriye Evcen'in yakın arkadaşı Ebru Akel'in oğlunun velayeti...

İşte Ebru Akel ve boşandığı eşi Özer Sancak ile ünlülerin bir zamanlar hayatını paylaştıkları partnerleri...

Ebru Akel eşi Özer Sancak'tan boşandı! Fahriye Evcen'in yakın arkadaşı Ebru Akel'in oğlunun velayeti...

Ebru Akel ve boşandığı eşi Özer Sancak...

Ebru Akel eşi Özer Sancak'tan boşandı! Fahriye Evcen'in yakın arkadaşı Ebru Akel'in oğlunun velayeti...
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