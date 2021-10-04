Müge Anlı Şen Kardeşler olayında tüm gözler ondayken o cinayet evine gitti! İlişkiye girerken görüldüğü söylenen Emel Cengiz...
Müge Anlı, Şen Kardeşler cinayetinde son dakika... Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında pek çok vaka ele alınıyor. Son günlerde Müge Anlı'nın sık sık yer verdiği Şen Kardeşler cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de öldürüldü. Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti. Dehşet gecesini tek tek anlatan Emel Cengiz, gözyaşlarını tutamadı. İşte son dakika haberinin detayları.
04.10.2021 16:11
- Son Güncelleme: 04.10.2021 16:21
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...