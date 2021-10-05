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Müge Anlı Şen Kardeşler cinayetinde Emel Hanım cinayet evinde! 'Hüseyin Şen'le cinsel ilişkiye girerken görüldü' dendi

Müge Anlı, Şen Kardeşler cinayetinde son dakika... Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında pek çok vaka ele alınıyor. Son günlerde Müge Anlı'nın sık sık yer verdiği Şen Kardeşler cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de öldürüldü. Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti. Dehşet gecesini tek tek anlatan Emel Cengiz, gözyaşlarını tutamadı. İşte son dakika haberinin detayları.

05.10.2021 09:10 - Son Güncelleme: 05.10.2021 09:15
Müge Anlı Şen Kardeşler cinayetinde Emel Hanım cinayet evinde! ’Hüseyin Şen’le cinsel ilişkiye girerken görüldü’ dendi

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Müge Anlı Şen Kardeşler cinayetinde Emel Hanım cinayet evinde! ’Hüseyin Şen’le cinsel ilişkiye girerken görüldü’ dendi

ŞEN KARDEŞLERİN BAKICISI CİNAYET EVİNDE TEK TEK ANLATTI

80 yaşındaki Hüseyin Şen ile 83 yaşındaki Mehmet Şen, yaşadıkları evde hunharca katledildi. Kardeşlerin yakınları ise cinayeti evin bakıcısı Emel Cengiz'in işlediğini iddia etti.

Müge Anlı Şen Kardeşler cinayetinde Emel Hanım cinayet evinde! ’Hüseyin Şen’le cinsel ilişkiye girerken görüldü’ dendi

Cinayetin sır ismi olan bakıcı Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti.

Müge Anlı Şen Kardeşler cinayetinde Emel Hanım cinayet evinde! ’Hüseyin Şen’le cinsel ilişkiye girerken görüldü’ dendi

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNDE SON DAKİKA!

O gece balkonda uyuduğunu belirten bakıcı "Uyuduğumda bu kapı kilitliydi. Gece kalktığımda ise açıktı. Tuvalete girmek için eve girdiğimde saldırıyı fark ettim. Bütün kapılar açıktı" dedi.

Müge Anlı Şen Kardeşler cinayetinde Emel Hanım cinayet evinde! ’Hüseyin Şen’le cinsel ilişkiye girerken görüldü’ dendi

Ailenin yakınları ise "Yalan söylüyor. Her ifadesi farklı" diye sitem etti.

SON DAKİKA