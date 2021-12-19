Müge Anlı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programına mı katılacak merak ediliyordu yanıt geldi! Doğum günü kutlamasıyla adından söz ettiren Müge...

Müge Anlı'nın 17 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan programında her zamankinden çok daha farklı başladı. Yeni yaşına girecek olan Anlı'ya ekibi canlı yayında sürpriz doğum günü hazırladı. Yayına yeni yaşı için pasta mumlarını üfleyerek giren Anlı'ya seyircilerinden birçok doğum günü mesajı geldi. Birbirinden eğlenceli ve duygu yüklü anların yaşandığı anlar gündeme bomba gibi düştü. En güzel hediye ise Anlı'nın ekibinden geldi.