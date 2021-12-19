Müge Anlı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programına mı katılacak merak ediliyordu yanıt geldi! Doğum günü kutlamasıyla adından söz ettiren Müge...
Müge Anlı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programına mı katılacak merak ediliyordu yanıt geldi! Atv ekranlarında düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasıyla adından söz ettiren Müge Anlı, ortaya atılan O Ses Türkiye iddiasıyla gündeme ikinci kez bomba gibi düşmüştü. Magazin programlarına katılmayı tercih etmeyen ve ekranda kendi programları dışında pek fazla görünmeyi sevmeyen başarılı televizyoncu Müge Anlı'dan O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılacağı iddiasına yanıt geldi. 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen Anlı, Instagram paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiriyor. Aslen Arnavut olan ve İstanbul'da dünyaya gelen ünlü isim, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor.
MÜGE ANLI O SES TÜRKİYE'YE Mİ KATILACAK?
Müge Anlı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programına mı katılacak merak ediliyordu, yanıt geldi! Doğum günü kutlamasıyla adından söz ettiren Müge bakın neler söyledi...
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkacak isimler sosyal medyada gündem olmuştu. 31 Aralık'ta yayınlanacak olan bölümde Mesut Özil, Müge Anlı ve Eda Ece gibi isimlerin sahneye çıkacağı iddia edilmişti.
Söylemezsem Olmaz programında Bilal Özcan ve Bircan Bali de bu konuyu masaya yatırmıştı. Konunun gündeme gelmesinden sonra Müge Anlı açıklama yaptı.
Müge Anlı'nın 17 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan programında her zamankinden çok daha farklı başladı. Yeni yaşına girecek olan Anlı'ya ekibi canlı yayında sürpriz doğum günü hazırladı. Yayına yeni yaşı için pasta mumlarını üfleyerek giren Anlı'ya seyircilerinden birçok doğum günü mesajı geldi. Birbirinden eğlenceli ve duygu yüklü anların yaşandığı anlar gündeme bomba gibi düştü. En güzel hediye ise Anlı'nın ekibinden geldi.