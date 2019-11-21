Müge Anlı ne mezunu? Hem iş hem de özel hayatında 'kanun'u seçen Müge Anlı...
Müge Anlı'nın ne mezunu olduğu merak konusu oldu. 45 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlüler arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, boş vakitlerinde kanun dersi alıyor. Peki hayatında kanun'a bu kadar yer veren Müge Anlı hangi bölümden mezun oldu? İşte 'Müge Anlı ne mezunu?' sorusunun cevabı...
Müge Anlı özel hayatında kanun, işinde de kanun diyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, başarılı sunuculuğu ve güvenilir kişiliği ile hayranları tarafından taktir gören bir isim. 45 yaşındaki Müge Anlı hakkında her şeyi merak eden izleyiciler, özellikle hangi bölümden mezun olduğunu araştırıyor. Peki Müge Anlı ne mezunu? İşte cevabı...