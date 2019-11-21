Müge Anlı ne mezunu? Hem iş hem de özel hayatında 'kanun'u seçen Müge Anlı...

Müge Anlı'nın ne mezunu olduğu merak konusu oldu. 45 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlüler arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, boş vakitlerinde kanun dersi alıyor. Peki hayatında kanun'a bu kadar yer veren Müge Anlı hangi bölümden mezun oldu? İşte 'Müge Anlı ne mezunu?' sorusunun cevabı...

21.11.2019 17:44 - Son Güncelleme: 21.11.2019 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





