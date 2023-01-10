Müge Anlı kural bozdu! Havalı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: “Zarif ve güzel” Herkes düğün fotoğraflarını merak ediyordu...
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluştuğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında evleneceğini duyurmuştu. Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile geçen haziran ayında sade bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Basına kapalı gerçekleşen törenden herhangi bir kare paylaşılmazken Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun photoshop yardımıyla yapılan gelinlikli ve damatlıklı fotoğrafları sosyal medyada uzun süre gündem oldu. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Anlı, şimdi ise yayınladığı son fotoğrafla adından söz ettirdi. Uzun bir sürenin ardından kural bozan Anlı, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı...
10.01.2023 23:11 - Son Güncelleme: 10.01.2023 23:11
Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu.