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Haberler Magazin Müge Anlı kural bozdu! Havalı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: “Zarif ve güzel” Herkes düğün fotoğraflarını merak ediyordu...

Müge Anlı kural bozdu! Havalı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: “Zarif ve güzel” Herkes düğün fotoğraflarını merak ediyordu...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluştuğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında evleneceğini duyurmuştu. Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile geçen haziran ayında sade bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Basına kapalı gerçekleşen törenden herhangi bir kare paylaşılmazken Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun photoshop yardımıyla yapılan gelinlikli ve damatlıklı fotoğrafları sosyal medyada uzun süre gündem oldu. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Anlı, şimdi ise yayınladığı son fotoğrafla adından söz ettirdi. Uzun bir sürenin ardından kural bozan Anlı, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
10.01.2023 23:11 - Son Güncelleme: 10.01.2023 23:11
Müge Anlı kural bozdu! Havalı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: “Zarif ve güzel” Herkes düğün fotoğraflarını merak ediyordu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı, geçen sezon canlı yayında "Evlenmeye karar verdim" diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı kural bozdu! Havalı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: “Zarif ve güzel” Herkes düğün fotoğraflarını merak ediyordu...

CANLI YAYINDA DUYURDU
Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı: "Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm.

Müge Anlı kural bozdu! Havalı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: “Zarif ve güzel” Herkes düğün fotoğraflarını merak ediyordu...

Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz.

Müge Anlı kural bozdu! Havalı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: “Zarif ve güzel” Herkes düğün fotoğraflarını merak ediyordu...

Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Müge Anlı kural bozdu! Havalı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: “Zarif ve güzel” Herkes düğün fotoğraflarını merak ediyordu...

Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu.

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