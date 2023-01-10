2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Jean Luc'u Burak Çelik'in eski eşi bakın hangi oyuncu! Tescilli güzelle meğer...
Kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV'nin silgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Jean Luc'u canlandıran Burak Çelik, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Çelik'in hayatı da merak edildi. Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen 30 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Çelik hakkında araştırma yapanlar oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkına döndü. Bakın Burak Çelik'in 2 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi hangi oyuncuymuş...
10.01.2023 22:06 - Son Güncelleme: 10.01.2023 22:06
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Jean Luc'u canlandıran Burak Çelik, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine başarılı oyuncunun hayatı merak ediLİP araştırılmaya başlandı.
BURAK ÇELİK KİMDİR?
2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi olan Burak Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı.
Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Jean Luc rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun ailesi de merak edildi.