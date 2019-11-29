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Yıllar önce efsane dizide oynamış Esra Erol'un eski halini gören şaştı kaldı

Seneler önce yayımlanan efsane dizi Çemberimde Gül Oya dizisinde figüran olarak yer alan başarılı sunucu Esra Erol'un dizideki hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. İlk bölümü 2004 yılında yayımlanan dizinin güçlü oyuncu kadrosu, diziyi unutulmaz kılmıştı. O kadroda figüran olarak ise Esra Erol da yer almış. Esra Erol aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

29.11.2019 17:40 - Son Güncelleme: 29.11.2019 17:40
Yıllar önce efsane dizide oynamış Esra Erol'un eski halini gören şaştı kaldı

Şimdilerde ATV ekranlarında yaptığı program ile kariyerine sunuculukla devam eden Esra Erol, dizideki haliyle sevenlerini bir hayli şaşırttı.

Yıllar önce efsane dizide oynamış Esra Erol'un eski halini gören şaştı kaldı

Seneler önce yayımlanan efsane dizi Çemberimde Gül Oya dizisinde figüran olarak yer alan başarılı sunucu Esra Erol'un dizideki hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. İlk bölümü 2004 yılında yayımlanan dizinin güçlü oyuncu kadrosu, diziyi unutulmaz kılmıştı. O kadroda figüran olarak ise Esra Erol da yer almış.

Yıllar önce efsane dizide oynamış Esra Erol'un eski halini gören şaştı kaldı

Dizinin 28.bölümünde, ekranın sağ tarafında, tanıdık bir yüz olarak Esra Erol beliriyor.

Yıllar önce efsane dizide oynamış Esra Erol'un eski halini gören şaştı kaldı

Ünlü sunucu Esra Erol, aralarında ünlü oyuncu Melisa Sözen'in de yer aldığı bir muhabir ordusunun arasında yer alıyor.

Yıllar önce efsane dizide oynamış Esra Erol'un eski halini gören şaştı kaldı

Sarı saçları ve ağır makyajıyla görmeye alışık olduğumuz Esra Erol, kahverengi kısa saçları ve hafif makyajıyla dikkat çekiyor.

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