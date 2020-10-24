Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan görüntüsü ortalığı salladı! 46 yaşındaki Müge Anlı'nın gençliği...
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Dobra ve güvenilir kişiliği ile milyonların sevgisini kazanan 46 yaşındaki Anlı, her ne kadar özelini göz öünde yaşamak istemese de sevenleri onu oldukça merak ediyor. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medya gündeminde. Birisi ATV ekranlarının sevilen sunucusu Müge Anlı, diğeri ise attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar. Bu iki isim arasındaki bağı merak ediyorsunuzdur. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri anlı hayranları tarafından övgü aldı. Gençliği ile herkesi bir kez daha kendisine hayran bırakan Müge Anlı yıllar öncesine götürecek...
Müge Anlı gençlik haliyle milyonları kendisinde bir kez daha hayran bıraktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 46 yaşındaki tecrübeli ismin hayranları, sosyal medyada yıllar öncesine ait fotoğrafı konuşuyor. Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, biri de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar. Bu iki isim arasındaki bağı merak ediyorsunuzdur. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medya gündeminde.
Başarıları, dobra kişiliği ve güzelliği ile milyonların sevgisini kazanan Müge Anlı'nın gençlik hali sosyal medyada kısa süre içerisinde çok konuşulanlar arasına girdi. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, aslen Arnavut... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Hülya Avşar ise 10 Ekim 1963 doğumlu. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlı. İşte Müge Anlı'nın gençliği başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...