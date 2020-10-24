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Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan görüntüsü ortalığı salladı! 46 yaşındaki Müge Anlı'nın gençliği...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Dobra ve güvenilir kişiliği ile milyonların sevgisini kazanan 46 yaşındaki Anlı, her ne kadar özelini göz öünde yaşamak istemese de sevenleri onu oldukça merak ediyor. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medya gündeminde. Birisi ATV ekranlarının sevilen sunucusu Müge Anlı, diğeri ise attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar. Bu iki isim arasındaki bağı merak ediyorsunuzdur. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri anlı hayranları tarafından övgü aldı. Gençliği ile herkesi bir kez daha kendisine hayran bırakan Müge Anlı yıllar öncesine götürecek...

24.10.2020 17:40 - Son Güncelleme: 24.10.2020 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





