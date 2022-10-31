Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: "Asaletine bakın"
Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler, "Asaletine bakın" , "Müge'm nasıl da güzel" , "Gözlerinin içi gülüyor" yorumları yağdı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video en çok konuşulanlar listesine girdi. 15 sezondur milyonları ATV ekranlarına kilitleyen ve adeta 'evin kızı' gibi olan Müge Anlı, evleneceği haberini canlı yayında paylaşmıştı. Kalbinin kapılarını Şinasi Yüzbaşıoğlu'na açan ve evlilik haberiyle sevenlerinin de yüzünü güldüren Müge Anlı geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi. Nikah fotoğrafları merak edilirken Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu geçtiğimiz akşam bir davete görüntülendi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ikinci kez yan yana görüntüsü ortaya çıkan başarılı isim gündeme bomba gibi düştü.
31.10.2022 09:15 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:42
"ASALETİNE BAKIN"
Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler, "Asaletine bakın" , "Müge'm nasıl da güzel" , "Gözlerinin içi gülüyor" yorumları yaptı.