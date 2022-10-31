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Haberler Magazin Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: "Asaletine bakın"

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: "Asaletine bakın"

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler, "Asaletine bakın" , "Müge'm nasıl da güzel" , "Gözlerinin içi gülüyor" yorumları yağdı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video en çok konuşulanlar listesine girdi. 15 sezondur milyonları ATV ekranlarına kilitleyen ve adeta 'evin kızı' gibi olan Müge Anlı, evleneceği haberini canlı yayında paylaşmıştı. Kalbinin kapılarını Şinasi Yüzbaşıoğlu'na açan ve evlilik haberiyle sevenlerinin de yüzünü güldüren Müge Anlı geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi. Nikah fotoğrafları merak edilirken Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu geçtiğimiz akşam bir davete görüntülendi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ikinci kez yan yana görüntüsü ortaya çıkan başarılı isim gündeme bomba gibi düştü.

31.10.2022 09:15 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:42
Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: Asaletine bakın

"ASALETİNE BAKIN"

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler, "Asaletine bakın" , "Müge'm nasıl da güzel" , "Gözlerinin içi gülüyor" yorumları yaptı.

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Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: Asaletine bakın

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün fotoğrafları büyük bir merakla beklenirken, sevenleri tarafından ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: Asaletine bakın

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022'de gözlerden ırak evlendi.

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: Asaletine bakın

Geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi.

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: Asaletine bakın

EVLİLİKLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Düğününü sadece yakın çevresini davet ettiği bir organizasyonla yapan Anlı, eşiyle de bu zamana kadar hiç fotoğraf paylaşmadı.

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