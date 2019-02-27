Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek! Atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı aslında...

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç kayıp ve cinayetlerin aydınlanmasını sağlıyor. Hem programdaki başarısıyla hem de karakteriyle herkesin gönlünü kazanan Müge Anlı, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlü isimler arasında yer alıyor. Kızı Lidya'yı televizyon ve medya dünyasından uzak tutan Müge Anlı hakkında ilginç gerçeği öğrenmeye hazır mısınız?

27.02.2019 16:21 - Son Güncelleme: 27.02.2019 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





