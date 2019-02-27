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Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek! Atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı aslında...

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç kayıp ve cinayetlerin aydınlanmasını sağlıyor. Hem programdaki başarısıyla hem de karakteriyle herkesin gönlünü kazanan Müge Anlı, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlü isimler arasında yer alıyor. Kızı Lidya'yı televizyon ve medya dünyasından uzak tutan Müge Anlı hakkında ilginç gerçeği öğrenmeye hazır mısınız?

27.02.2019 16:21 - Son Güncelleme: 27.02.2019 16:21
Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek! Atv'de Müge Anlı ile tatlı Sert programını sunan Müge Anlı aslında...

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. 45 yaşındaki Müge Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki başarılı sunuculuğu ve dobra karakteriyle tanınıyor. Peki, Müge Anlı'nın eski mesleği neydi biliyor musunuz?

Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek! Atv'de Müge Anlı ile tatlı Sert programını sunan Müge Anlı aslında...

MABEL MATİZ

Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek! Atv'de Müge Anlı ile tatlı Sert programını sunan Müge Anlı aslında...

Matiz, üniversite yıllarına ait fotoğrafı 'İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Diş Hekimleri Günü'nüz kutlu olsun. Evet, yeni haberim oldu. Evet, gençliğimde punk'tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)' notuyla paylaştı.

Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek! Atv'de Müge Anlı ile tatlı Sert programını sunan Müge Anlı aslında...
Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek! Atv'de Müge Anlı ile tatlı Sert programını sunan Müge Anlı aslında...

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

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