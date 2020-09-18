Haberler Galeri Magazin Müge Anlı'nın gençliği Barbie bebeğe benzetildi! 46 yaşındaki Müge Anlı dobralığı kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı

Müge Anlı'nın gençliği Barbie bebeğe benzetildi! 46 yaşındaki Müge Anlı dobralığı kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı

Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Dobra ve güvenilir kişiliği ile milyonların sevgisini kazanan 46 yaşındaki Anlı hayranları, sosyal medyada başarılı gazeteciyi konuşuyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen 46 yaşındaki Müge Anlı, gençliği ile Barbie bebeğe benzetildi. Birbirinden karmaşık olaylar zincirini geniş ve dikkatli izleyici kitlesi ile birlikte gün yüzüne çıkartan Müge Anlı, gençliği ile bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı. İşte Türkiye'nin sevdiği isim Müge Anlı'nın gençlik hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

18.09.2020 23:10 - Son Güncelleme: 18.09.2020 23:21
Müge Anlı'nın gençliği Barbie bebeğe benzetildi! 46 yaşındaki Müge Anlı dobralığı kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı

Müge Anlı, kişiliğinden yaptığı işe Türkiye'nin sevdiği ve yakından takip ettiği bir isim. 46 yaşındaki Anlı hayranları, işindeki başarısı kadar dobra kişiliği, duyarlı tavırları ve yıllar önceki fotoğrafları ile de sosyal medyada onu çok konuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'nın gençliği Barbie bebeğe benzetildi! 46 yaşındaki Müge Anlı dobralığı kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı

Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafları hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Güzelliği ile dikkat çeken Müge Anlı, Barbie bebeğe benzetildi.

Müge Anlı'nın gençliği Barbie bebeğe benzetildi! 46 yaşındaki Müge Anlı dobralığı kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı

MÜGE ANLI KİMDİR?

Başarıları, dobra kişiliği ve güzelliği ile milyonların sevgisini kazanan Müge Anlı'nın gençlik hali sosyal medyada kısa süre içerisinde çok konuşulanlar arasına girdi. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, aslen Arnavut... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Hülya Avşar ise 10 Ekim 1963 doğumlu. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlı. İşte Müge Anlı'nın gençliği başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Müge Anlı'nın gençliği Barbie bebeğe benzetildi! 46 yaşındaki Müge Anlı dobralığı kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı

Sibel Can

Müge Anlı'nın gençliği Barbie bebeğe benzetildi! 46 yaşındaki Müge Anlı dobralığı kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güler yüzlülüğünü annesinden almış! İşte 26 yaşındaki Ebru Şahin'in annesi
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güler yüzlülüğünü annesinden almış! İşte 26 yaşındaki Ebru Şahin'in annesi