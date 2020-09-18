Müge Anlı'nın gençliği Barbie bebeğe benzetildi! 46 yaşındaki Müge Anlı dobralığı kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı
Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Dobra ve güvenilir kişiliği ile milyonların sevgisini kazanan 46 yaşındaki Anlı hayranları, sosyal medyada başarılı gazeteciyi konuşuyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen 46 yaşındaki Müge Anlı, gençliği ile Barbie bebeğe benzetildi. Birbirinden karmaşık olaylar zincirini geniş ve dikkatli izleyici kitlesi ile birlikte gün yüzüne çıkartan Müge Anlı, gençliği ile bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı. İşte Türkiye'nin sevdiği isim Müge Anlı'nın gençlik hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
MÜGE ANLI KİMDİR?
Başarıları, dobra kişiliği ve güzelliği ile milyonların sevgisini kazanan Müge Anlı'nın gençlik hali sosyal medyada kısa süre içerisinde çok konuşulanlar arasına girdi. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, aslen Arnavut... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Hülya Avşar ise 10 Ekim 1963 doğumlu. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlı. İşte Müge Anlı'nın gençliği başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...