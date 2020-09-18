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Müge Anlı'nın gençliği Barbie bebeğe benzetildi! 46 yaşındaki Müge Anlı dobralığı kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı

Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Dobra ve güvenilir kişiliği ile milyonların sevgisini kazanan 46 yaşındaki Anlı hayranları, sosyal medyada başarılı gazeteciyi konuşuyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen 46 yaşındaki Müge Anlı, gençliği ile Barbie bebeğe benzetildi. Birbirinden karmaşık olaylar zincirini geniş ve dikkatli izleyici kitlesi ile birlikte gün yüzüne çıkartan Müge Anlı, gençliği ile bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı. İşte Türkiye'nin sevdiği isim Müge Anlı'nın gençlik hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

18.09.2020 23:10 - Son Güncelleme: 18.09.2020 23:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





