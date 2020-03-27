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Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri en çok eşini merak etti.

27.03.2020 18:45 - Son Güncelleme: 13.04.2020 16:52
Bülent İnal meğer... Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek!

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri en çok eşini merak etti. İşte başta Bülent İnal'ın güzel eşi ve diğer ünlü isimlerinde eşleri, sevgilileri...

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Bülent İnal meğer... Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek!

Bülent İnal hakkında en çok merak edilen ise eşi. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Bülent İnal meğer... Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Bülent İnal meğer... Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek!

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Bülent İnal meğer... Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek!

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