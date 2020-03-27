Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal şaşırttı!
Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri en çok eşini merak etti.
27.03.2020 18:45
- Son Güncelleme: 13.04.2020 16:52
Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri en çok eşini merak etti. İşte başta Bülent İnal'ın güzel eşi ve diğer ünlü isimlerinde eşleri, sevgilileri...
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