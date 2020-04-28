Modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Sibel Can ve Hülya Avşar Nur Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı
Modacı Nur Yerlitaş Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirmişti. Corona virüs salgını nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen 'Nurella' lakaplı ünlü modacı, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi. İki yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren Nur Yerlitaş'ı Sibel Can ve Hülya Avşar, son yolculuğunda yalnız bırakmadı...
28.04.2020 16:22
- Son Güncelleme: 28.04.2020 17:15
NUR YERLİTAŞ KİMDİR?
Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.
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