RAMAZAN İMSAKİYE
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Modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Sibel Can ve Hülya Avşar Nur Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı

Modacı Nur Yerlitaş Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirmişti. Corona virüs salgını nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen 'Nurella' lakaplı ünlü modacı, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi. İki yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren Nur Yerlitaş'ı Sibel Can ve Hülya Avşar, son yolculuğunda yalnız bırakmadı...

28.04.2020 16:22 - Son Güncelleme: 28.04.2020 17:15
Modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Sibel Can ve Hülya Avşar Nur Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı

İki yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren 64 yaşındaki Nur Yerlitaş, dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti.Corona virüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi.

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Modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Sibel Can ve Hülya Avşar Nur Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı

Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi.
Sanatçı Hülya Avşar da ünlü modacıyı son yolculuğu sırasında yalnız bırakmadı.

Modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Sibel Can ve Hülya Avşar Nur Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı

Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü.

Modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Sibel Can ve Hülya Avşar Nur Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı

Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı.

Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.

Modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Sibel Can ve Hülya Avşar Nur Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?
Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

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