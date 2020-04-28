Haberler Galeri Magazin Modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Sibel Can ve Hülya Avşar Nur Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı

Modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Sibel Can ve Hülya Avşar Nur Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı

Modacı Nur Yerlitaş Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirmişti. Corona virüs salgını nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen 'Nurella' lakaplı ünlü modacı, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi. İki yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren Nur Yerlitaş'ı Sibel Can ve Hülya Avşar, son yolculuğunda yalnız bırakmadı...

28.04.2020 16:22 - Son Güncelleme: 28.04.2020 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





