Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi hayli kabarık! Nisa'dan hoşlanan Sercan'ın listesinde Hülya Avşar bile...
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumuz soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlanığı iddia ediliyor. Özel hayatında da kalbi boş durmayan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili hayli kabarık. O listede kimler kimler yok ki. Hülya Avşar'ın bile adı geçiyor... İşte başta Survivor Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
28.04.2020 16:43
- Son Güncelleme: 28.04.2020 16:43
DİĞER GALERİLER