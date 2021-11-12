Mirkelam'dan şaşırtan 'evlilik' yanıtı! 90'lı yıllara damga vuran Mirkelam 10 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...
Mirkelam 'evlilik' yanıtıyla şaşırttı! Ünlü şarkıcı, 10 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile Nişantaşı'ndaki bir hastanenin çıkışında objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mirkelam, evlilik hakkında sarf ettiği sözlerle gündeme bomba gibi düştü. 55 yaşındaki Mirkelam son haliyle de adından söz ettirmeyi başardı. Asıl adı Fergan Mirkelam olan ünlü şarkıcı 90'lı yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu.
12.11.2021 09:09
- Son Güncelleme: 12.11.2021 09:32
Uzun zamandır aşk yaşayan Fergan Mirkelam ve Aysen Sabancı Nişantaşı'nda görüntülendi. Otomobillerini beklerken görüntülenen ikiliden Sabancı görüntülendiklerini fark edince, şarkıcıdan ayrılıp başka bir köşede beklemeyi tercih etti.