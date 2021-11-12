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Haberler Magazin Mirkelam'dan şaşırtan 'evlilik' yanıtı! 90'lı yıllara damga vuran Mirkelam 10 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...

Mirkelam'dan şaşırtan 'evlilik' yanıtı! 90'lı yıllara damga vuran Mirkelam 10 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...

Mirkelam 'evlilik' yanıtıyla şaşırttı! Ünlü şarkıcı, 10 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile Nişantaşı'ndaki bir hastanenin çıkışında objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mirkelam, evlilik hakkında sarf ettiği sözlerle gündeme bomba gibi düştü. 55 yaşındaki Mirkelam son haliyle de adından söz ettirmeyi başardı. Asıl adı Fergan Mirkelam olan ünlü şarkıcı 90'lı yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu.

12.11.2021 09:09 - Son Güncelleme: 12.11.2021 09:32
Mirkelam’dan şaşırtan ’evlilik’ yanıtı! 90’lı yıllara damga vuran Mirkelam 10 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...

Mirkelam'dan şaşırtan 'evlilik' yanıtı! 90'lı yıllara damga vuran Mirkelam 10 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...

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Mirkelam’dan şaşırtan ’evlilik’ yanıtı! 90’lı yıllara damga vuran Mirkelam 10 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...

Uzun zamandır aşk yaşayan Fergan Mirkelam ve Aysen Sabancı Nişantaşı'nda görüntülendi. Otomobillerini beklerken görüntülenen ikiliden Sabancı görüntülendiklerini fark edince, şarkıcıdan ayrılıp başka bir köşede beklemeyi tercih etti.

Mirkelam’dan şaşırtan ’evlilik’ yanıtı! 90’lı yıllara damga vuran Mirkelam 10 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...

Bir dönemin ünlü şarkıcısı ise ayaküstü söyleştiği basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp şöyle konuştu; "Arkadaşlar uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok ama müziği de bırakmadım."

Mirkelam’dan şaşırtan ’evlilik’ yanıtı! 90’lı yıllara damga vuran Mirkelam 10 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Ünlü şarkıcı, gazetecilerin yönelttiği "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "10 yıldır bir aradayız, şimdilik öyle bir şey yok. Bu şekilde gidiyoruz" yanıtını verdi.

Mirkelam’dan şaşırtan ’evlilik’ yanıtı! 90’lı yıllara damga vuran Mirkelam 10 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...

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