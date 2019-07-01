Miray Daner'in Instagram pozu olay oldu! İşte süper minisiyle Miray Daner...

Miray Daner, Instagram hesabından paykaştığı fotoğrafıyla sosyal medya gündemine oturdu. Miray Daner, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile birliktelik yaşıyor. Yaz tatilini birlikte geçiren çiftten Miray Daner, sosyal medya hesabından paylaştığı süper mini eteğiyle çok konuşuldu. Aylar süren sessizlikten sonra Miray Daner'in bu pozuna yorum ve beğeni yağdı. Son dizisi için biraz kilo almak zorunda kalan Miray Daner'in son paylaşımında aldığı kiloları verdiği ve fit bir görünüme ulaştığı dikkatlerden kaçmadı. 20 yaşındaki Miray Daner'in çocukluk hali ise merak edilen bir diğer konu oldu.

01.07.2019 13:44 - Son Güncelleme: 01.07.2019 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





