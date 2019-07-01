Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin günaydın pozuyla yürek hoplattı: Öyle ölmeyiz füze at

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu tatilde aldı. Her yaptığı paylaşımla adından sıkça söz ettiren Ebru Şahin'in bikinili ve makyajsız yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i makyajsız görenler ise adeta büyülendi. İşte Ebru Şahin'in yürek hoplatan paylaşımı...

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