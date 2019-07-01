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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin günaydın pozuyla yürek hoplattı: Öyle ölmeyiz füze at

Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, yaz tatili paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin'in günaydın pozu olay oldu. 27 yaşındaki Ebru Şahin'in makyajsız halini görenler, ünlü oyuncuya bir kez daha hayran oldu. Ebru Şahin'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte duru güzelliği ile Ebru Şahin...

01.07.2019 16:05 - Son Güncelleme: 01.07.2019 16:40
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin günaydın pozuyla yürek hoplattı: Öyle ölmeyiz füze at

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu tatilde aldı. Her yaptığı paylaşımla adından sıkça söz ettiren Ebru Şahin'in bikinili ve makyajsız yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i makyajsız görenler ise adeta büyülendi. İşte Ebru Şahin'in yürek hoplatan paylaşımı...

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin günaydın pozuyla yürek hoplattı: Öyle ölmeyiz füze at

İŞTE ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Makyajsız hali ve şiş yüzü ile görüntülenen 36 yaşındaki Emina Jahovic, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Emina Jahovic, dişçiden çıktığı için konuşamadığını belirtti.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin günaydın pozuyla yürek hoplattı: Öyle ölmeyiz füze at
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin günaydın pozuyla yürek hoplattı: Öyle ölmeyiz füze at

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin günaydın pozuyla yürek hoplattı: Öyle ölmeyiz füze at

Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

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