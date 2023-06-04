Miray Daner'den ihanet açıklaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin tarafından aldatıldı mı? İlk kez konuştu: "Üçüncü kişi..."
Miray Daner'den ihanet açıklaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin tarafından aldatıldı mı? İlk kez konuşan Miray Daner ihanet açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Ezgi Eyüboğlu'dan sonra aradığı aşkı Miray Daner'de bulan Oğulcan Engin'in ihanet iddiası çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili taraflardan bir açıklama gelmezken, Seda Sayan'ın öve öve bitiremediği eski müstakbel gelin adayı Miray Daner ilk kez 'üçüncü şahıs' açıklamasında bulundu.
04.06.2023 09:43 - Son Güncelleme: 04.06.2023 09:48
"ÜÇÜNCÜ KİŞİ..."
Miray Daner'den ihanet açıklaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin tarafından aldatıldı mı? İlk kez konuşan Miray Daner bakın ne söyledi.
Henüz kendilerinden bir açıklama gelmese de Seda Sayan ile Sinan Engin'n oğulları Oğulcan Engin ile Miray Daner yollarını ayırdı.
Karaköy'de bir mekandan çıkan ikiliden Miray Daner'in, bir hayli mutlu görüntüsü dikkat çekmişti. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. "Çiftin, ilişkilerini dostça bitirerek, arkadaş kalmayı tercih ettiği" haberleri çıktı.