Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı

Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı. Medcezir, Vatanım Sensin gibi dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini hayrete düşürdü. Genç oyuncu verdiği kiloların ardından 'Bir deri bir kemik kalmış' dedirtti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Miray Daner son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

15.03.2021 15:29 - Son Güncelleme: 15.03.2021 15:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





