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Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı

Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı. Medcezir, Vatanım Sensin gibi dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini hayrete düşürdü. Genç oyuncu verdiği kiloların ardından 'Bir deri bir kemik kalmış' dedirtti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Miray Daner son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

15.03.2021 15:29 - Son Güncelleme: 15.03.2021 15:42
Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı

Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı. Son yıllarda yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

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Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı

Medcezir, Vatanım Sensin, Hakan: Muhafız gibi yapımlarla büyük çıkış yakalayan Miray Daner verdiği kilolarla takipçilerini şaşırttı.

Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı

Instagram hesabından aylar sonra süper minili fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıkan Miray Daner'in son halini görenler ünlü oyuncunun en çok yaşını merak etti.

Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı

Verdiği kilolarla dikkat çeken genç oyuncu Miray Daner başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Miray Daner sosyal medyayı yıktı geçti! Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner adeta bir deri bir kemik kaldı

MİRAY DANER

15 Ocak 1999