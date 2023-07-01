Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı

Oğulcan Engin ile ayrılık kararı alan oyuncu, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık. Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok."