Vav TV İzle
Haberler Magazin Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı

Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı

Bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yollarını ayıran Miray Daner sosyal medyanın gündeminde. Ezgi Eyüboğlu'dan sonra aradığı aşkı Miray Daner'de bulan Oğulcan Engin hakkındaki hanet iddiası çok konuşulmuştu. Ayrılık sonrası bir süre sessizliklerini koruyan çiftten Daner yaptığı açıklamada "Üçüncü şahıslarla alakası yok, konuşarak ayrıldık" demişti. Miray'ın yalnızlığı uzun sürmedi. Önceki gün yeni sevgilisiyle gecelerde samimi bir şekilde görüntülenen Daner bu kez teknede görüntülendi.

01.07.2023 11:14 - Son Güncelleme: 01.07.2023 11:45
Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı

Oğulan Engin'in kısa bir süre önce ayrılan Miray Daner yeni aşkıyla görüntülenmeye devam ediyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı

Evlenmeleri beklenen Miray Daner ile Oğulcan Engin sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılık nedeni olarak ise İlayda Alişan gösterilmişti.

Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı

Miray Daner "Aldatıldı" haberleri sonrası açıklama yapmıştı.

Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı

Oğulcan Engin ile ayrılık kararı alan oyuncu, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık. Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok."

Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı

İlayda Alişan da iddiaların ardından geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de görüntülenmişti. Oyuncu, gazetecilerin "Oğulcan Engin ile aşk haberiniz çıktı, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermeden içeri girmişti.

SON DAKİKA