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Haberler Magazin Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu

Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu

Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! "Ablam aynı zamanda benim en iyi arkadaşım. Çok kafa dengidir. Birlikte müthiş eğleniyoruz" diyen genç oyuncu, zayıfladıktan sonra adeta bambaşka biri oldu... Aras Bulut İynemli'nin kuzeni olan Miray Daner, en az Aras kadar başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Miray, gün geçtikçe zayıflıyor. 22 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ablası ile tatile çıkan Miray Daner'in güzelliği ise sosyal medyanın dilinde... İşte Miray Daner ve ablasının tatil pozu...

16.09.2021 17:20 - Son Güncelleme: 16.09.2021 17:20
Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu

Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu

Medcezir ve Vatanım Sensin dizisindeki rolleriyle hafızalara kazınan Miray Daner günden güne eriyor.

Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu

Fit haliyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu şu sıralar ablası İpek Daner ile gittiği tatilden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu

Ablası hakkında, "Ablam aynı zamanda benim en iyi arkadaşım. Çok kafa dengidir. Birlikte müthiş eğleniyoruz" diyen Miray Daner kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte başta Miray olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu

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