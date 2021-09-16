Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu.

Ablası hakkında, "Ablam aynı zamanda benim en iyi arkadaşım. Çok kafa dengidir. Birlikte müthiş eğleniyoruz" diyen Miray Daner kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte başta Miray olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...