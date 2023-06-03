"Minik bu ne ya ben de tanga giyeceğim" Demet Akalın'den Okan Kurt'a mayo ayarı! Giydiği deniz şortunu beğenmeyen Demet...
Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, ailesiyle havuz keyfi yaptığı anları paylaştı. Ancak Okan Kurt'un deniz şortunu beğenmeyince olanlar oldu.
03.06.2023 12:45 - Son Güncelleme: 03.06.2023 12:45
Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın önceki gün ailesiyle havu başındaydı. Mutlu anlarını sosyal medya hesabında paylaşan bir arada Okan Kurt'u diline doladı.