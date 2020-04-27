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Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Zalim İstanbul'un Şeniz'i estetiksiz hali tanınmaz halde

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan ve Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay estetiksiz haline ait fotoğraflarıyla yeniden tekrar gündem oldu. 41 yaşında olan Tugay güzelliği ile adından söz ettirse de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne serdi. İşte başta Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali...



27.04.2020 17:30 - Son Güncelleme: 27.04.2020 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





