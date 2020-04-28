RAMAZAN İMSAKİYE
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Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Adeta tanınmaz halde

Zalim İstanbul'un Şeniz'i estetiksiz hali tanınmaz halde! Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

28.04.2020 13:39 - Son Güncelleme: 12.05.2020 17:01
Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Adeta tanınmaz halde

Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Zalim İstanbul'un Şeniz'i estetiksiz hali tanınmaz halde. Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali… Mine Tugay, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da 1978'de doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı.

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Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Adeta tanınmaz halde

41 yaşında olan Tugay güzelliği ile adından söz ettirse de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne serdi. İşte başta Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali...

Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Adeta tanınmaz halde

MİNE TUGAY'IN ESTETİKSİZ HALİNİ GÖRENLER ŞOKE OLDU! TIKLA VE İZLE

Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Adeta tanınmaz halde
Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Adeta tanınmaz halde
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