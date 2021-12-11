Masterchef Ayyüce bir değişti pir değişti! Pembe saçlarıyla görenlerin ağzını bir karış açık bıraktı Ayyüce Kamit...
TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmaların ardından neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor, bambaşka birine dönüşüyor ya da mutlaka bir imaj değişikliğine gidiyor. Onlardan biri de Masterchef'in son sezonunun yarışmacılarından Ayyüce Kamit oldu. "Sakarya'dan İstanbul'a geldiğimde cebimde hiç para yoktu" açıklaması gündem olan Ayyüce Kamit son haliyle şaşkına çevirdi. Daha önce sarı saçı deneyen Ayyüce Kamit son olarak pembe tercihiyle herkesi şaşkına çevirdi.
11.12.2021 09:07
- Son Güncelleme: 11.12.2021 09:11
O isimlerden biri de MasterChef yarışmasında adından söz ettiren Ayyüce Kamit oldu. Yarışmada performansıyla ve polemikleriyle dikkat çeken Ayyüce Kamit, son haliyle ortaya çıktı.
Yarışmadan sonra bambaşka biri olan Ayyüce Kamit'in, son olarak imaj değişikliğine gittiği öğrenildi.
'MasterChef Türkiye 2020'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ayyüce Kamit, elendikten sonra yaptığı açıklama ile jüri üyelerini de gözyaşlarına boğmuştu.