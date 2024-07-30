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Mina İpek'in annesi Eda Ece'ye eşi Buğrahan Tuncer'den pahalı jest! Tam tamına 500 bin TL'lik...

4 Nisan 2024 tarihinde kızını kucağına alan Eda Ece, şu sıralar Mina İpek ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Eda Ece ile boşanacakları konuşulan Buğrahan Tuncer eşine jest yaptı. Buğrahan Tuncer Eda Ece'ye tam tamına 500 bin TL değerinde bakın ne hediyesi aldı...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 07:07 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:07
Mina İpek’in annesi Eda Ece’ye eşi Buğrahan Tuncer’den pahalı jest! Tam tamına 500 bin TL’lik... 1

4 Nisan 2024 tarihinde kızını kucağına alan Eda Ece, şu sıralar Mina İpek ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Eda Ece ile boşanacakları konuşulan Buğrahan Tuncer eşine jest yaptı. Buğrahan Tuncer Eda Ece'ye tam tamına 500 bin TL değerinde bakın ne hediyesi aldı...

Mina İpek’in annesi Eda Ece’ye eşi Buğrahan Tuncer’den pahalı jest! Tam tamına 500 bin TL’lik... 2

Eda Ece, uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te nikah masasına oturmuştu.

Mina İpek’in annesi Eda Ece’ye eşi Buğrahan Tuncer’den pahalı jest! Tam tamına 500 bin TL’lik... 3

Tuncer ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandıran Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu. Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde ise kızı Mina İpek'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı.

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