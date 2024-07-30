Mina İpek'in annesi Eda Ece'ye eşi Buğrahan Tuncer'den pahalı jest! Tam tamına 500 bin TL'lik...

4 Nisan 2024 tarihinde kızını kucağına alan Eda Ece, şu sıralar Mina İpek ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Eda Ece ile boşanacakları konuşulan Buğrahan Tuncer eşine jest yaptı. Buğrahan Tuncer Eda Ece'ye tam tamına 500 bin TL değerinde bakın ne hediyesi aldı...
4 Nisan 2024 tarihinde kızını kucağına alan Eda Ece, şu sıralar Mina İpek ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Eda Ece ile boşanacakları konuşulan Buğrahan Tuncer eşine jest yaptı. Buğrahan Tuncer Eda Ece'ye tam tamına 500 bin TL değerinde bakın ne hediyesi aldı...
Eda Ece, uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te nikah masasına oturmuştu.