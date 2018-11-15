Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın Hızırı Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından uyarıda bulundu!

"MEŞHUR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞLER"

Usta oyuncu, neden böyle bir paylaşım yaptığıyla ilgili olarak, bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlandı. Kaynarca, şu açıklamaları yaptı:

"Benim adımı kullanarak 17 yaşında genç bir kızı kandırmışlar ve bu kızımız da o kişiyle buluşmaya gitmiş. Kendisini meşhur edeceğini söylemişler, tanışmak istediğini söylemişler. Konu netleşmeden isim vermek istemiyorum. Olaydan sonra haberimiz oldu ve o kızımızla konuştuk. 'Sen 17 yaşında bir kızsın nasıl böyle bir şeye kanarsın?' diye sordum.