Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın Hızırı Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından uyarıda bulundu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından uyarıda bulundu!
Oktay Kaynarca sosyal medya hesabı üzerinden ebeveynleri uyardı. Atn'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, adı kullanılarak genç bir kızın kandırıldığını açıkladı. Bir kanalın magazin programının canlı yayınına bağlanan Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay Kaynarca, "Benim adımı kullanarak 17 yaşında genç bir kızı kandırmışlar ve bu kızımız da o kişiyle buluşmaya gitmiş." dedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın açıklamasının devamı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, adı kullanılarak 17 yaşındaki bir genç kızın kandırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinen aileleri uyaran paylaşımda bulunması üzerine bir kanalın magazin programına da canlı yayında bağlanarak konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı...
OKTAY KAYNARCA INSTAGRAM HESABINDAN EBEVEYNLERİ UYARDI!
"Gerekli gördüğüm üzere söylemek gerekir ki; sosyal medya hayatımızın bu kadar içinde ve neredeyse artık bir parçamız gibi olsa da aslında çok dikkatli olunması gereken tehlikeli de bir mecradır. Sahte hatta gerçek hesaplardan her türlü kötü niyetli insanların her türlü zarar verecek girişimlerini duyuyor, görüyor, bizzat yaşıyoruz. Lütfen kendiniz de dahil özellikle çocuklarınızın her türlü girişime maruz kalabileceğini unutmayın. Çocuklarınızın kimlerle konuştuğunu kontrol edin, size yazılan söylenen şeylerin sağlamasını yapmadan inanmayın, özellikle tanımadıklarınızın çağırdığı yerlere gitmeyin, zorunluysanız tek gitmeyin. Dikkat dikkat dikkat."
"MEŞHUR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞLER"
Usta oyuncu, neden böyle bir paylaşım yaptığıyla ilgili olarak, bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlandı. Kaynarca, şu açıklamaları yaptı:
"Benim adımı kullanarak 17 yaşında genç bir kızı kandırmışlar ve bu kızımız da o kişiyle buluşmaya gitmiş. Kendisini meşhur edeceğini söylemişler, tanışmak istediğini söylemişler. Konu netleşmeden isim vermek istemiyorum. Olaydan sonra haberimiz oldu ve o kızımızla konuştuk. 'Sen 17 yaşında bir kızsın nasıl böyle bir şeye kanarsın?' diye sordum.