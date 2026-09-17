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Midyeci Ahmet'in sosyal medyayı sallayan evlilik teklifi mahkemelik oldu: Eski eşi Deniz Çelebi sessizliğini bozdu

Sosyal medyadaki evlilik ilanları ve sevgilisine ettiği teklif videolarıyla gündemden düşmeyen "Midyeci Ahmet" lakaplı Ahmet Çiçek hakkında eski eşi Deniz Çelebi hukuki süreç başlattı. Babalarının özel hayatına dair görüntülerin okuldaki arkadaşları tarafından çocuklarına gönderildiğini ve akran zorbalığına maruz kaldıklarını belirten Çelebi, Adalet Bakanlığı dahil ilgili kurumlara çağrıda bulunarak suç duyurusunda bulundu.

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Midyeci Ahmet evlenmek için sosyal medyadan duyuru yaptı

Türkiye genelindeki şubeleriyle tanınan ve sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan "Midyeci Ahmet" lakaplı Ahmet Çiçek, geçtiğimiz aylarda yeniden evlenmek istediğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Çiçek, hayatına yeni bir düzen vermek istediğini belirterek evleneceği kişide aradığı kriterlerden söz etmişti.

Düzen kurmak istiyorum, talipliler yazsın çağrısı

Çiçek, videoda, "Uygulamalarda veya kulüplerde karı kız peşinde koşabilecek bir insan değilim. Ben aslında bir düzen insanıyım ve artık evlenmek istiyorum. Buradan duyurmak istedim, varsa talipliler yazabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilik adaylarını restoranına davet etti

Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından Çiçek, kendisine yorum yapan evlilik adaylarını görüşmeye davet etmiş ve "Evlilik videomun altına yorum yapan tüm arkadaşlarım 22 Temmuz Çarşamba günü 13.00-17.00 saatleri arasında misafirimdir" demişti.

Babasıyla birlikte kız istemeye gitti

Yaklaşık iki ay sonra aradığı kişiyi bulduğunu açıklayan Ahmet Çiçek, bu kez kız istemeye gideceğini takipçilerine duyurdu. Babasıyla birlikte çektiği videoyu paylaşan Çiçek, "Allah yokluğunu göstermesin, kız istemeye gidiyoruz babamla. Çok heyecanlıyız efendim" ifadelerini kullandı.

Boğaz’da romantik evlilik teklifi

Çiçek daha sonra Boğaz manzaralı bir restoranda sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Evlilik teklifinin ardından sevgilisini öptüğü anları da sosyal medya hesabından paylaşan Çiçek'in görüntüleri kısa sürede magazin gündeminde geniş yer buldu.

Eski eşi hukuki süreç başlattı

ESKİ EŞİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi ise bu paylaşımların müşterek çocukları üzerindeki etkileri nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Ahmet Çiçek ile Deniz Çelebi 2021 yılında boşandı. Çiftin iki müşterek çocuğunun velayeti anne Deniz Çelebi'ye verildi.

İki çocuğun velayeti annede

Çocukların boşanmanın ardından anneleriyle yaşadığı, Ahmet Çiçek'in ise çocuklarıyla düzenli olarak kişisel ilişki kurduğu belirtildi. Çelebi tarafından yapılan başvuruda, çocukların bakım, eğitim, sağlık ve psikososyal gelişimlerinin fiilen anne tarafından karşılandığı kaydedildi.

Çocuklar okul arkadaşları tarafından alaya alındı

Başvuruda, babalarının özel hayatına ilişkin bazı görüntülerin okul arkadaşları tarafından çocuklara gönderildiği, çocukların bu görüntüler üzerinden alaya alındığı, mahcup edildiği ve akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edildi.

Okula gitmek istemediler, mahcubiyet yaşamaya başladılar

Çocukların babalarının özel hayatına ilişkin görüntülerle kendi iradeleri dışında yüzleşmek zorunda kaldıkları, yaşananların ardından okula gitmek istemedikleri ve sosyal çevrelerinde mahcubiyet yaşamaya başladıkları da dilekçede öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

Bedeli çocuklar ödüyor uyarısı

Çelebi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki mesele herhangi bir yetişkinin özel hayatı değildir. Mesele, yetişkinlerin kamuya açık davranışlarının bedelini çocukların ödemek zorunda kalmasıdır."

Bakanlıklara çağrı: Çocuklarımın üstün yararını koruyun

Çocuklarının üstün yararının korunmasını isteyen Çelebi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlara da çağrıda bulundu. Çelebi, açıklamasının devamında, konunun hassasiyetle değerlendirilmesini istediğini belirterek tek talebinin çocuklarının daha fazla yıpranmasının önüne geçilmesi olduğunu söyledi.

Çocuklarım için susmayacağım mesajı

Çelebi, paylaşımında "Çocuklarım için susmayacağım. Onların huzuru, psikolojisi ve geleceği her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin