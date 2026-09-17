Midyeci Ahmet'in sosyal medyayı sallayan evlilik teklifi mahkemelik oldu: Eski eşi Deniz Çelebi sessizliğini bozdu
Sosyal medyadaki evlilik ilanları ve sevgilisine ettiği teklif videolarıyla gündemden düşmeyen "Midyeci Ahmet" lakaplı Ahmet Çiçek hakkında eski eşi Deniz Çelebi hukuki süreç başlattı. Babalarının özel hayatına dair görüntülerin okuldaki arkadaşları tarafından çocuklarına gönderildiğini ve akran zorbalığına maruz kaldıklarını belirten Çelebi, Adalet Bakanlığı dahil ilgili kurumlara çağrıda bulunarak suç duyurusunda bulundu.
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