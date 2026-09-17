CANLI YAYIN
Geri

"Size bu haller hiç yakışmıyor!" Gülsim Ali İlhan'ın göğüs dekolteli elbisesine tepki yağdı

Oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı siyah elbiseli fotoğraf serisi takipçilerinin tepkisini çekti. Kıyafet ve dekolte tercihini eleştiren kullanıcılar, oyuncunun gönderisinin altına çok sayıda yorum bıraktı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gülsim Ali İlhan’dan Dekolte Paylaşımı

Oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabından katıldığı özel bir davetten fotoğraf serisi paylaştı. Şık bir mekanda çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncunun tercihi siyah, derin dekolteli bir elbise oldu.

Paylaşım Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Gönderi kısa süre içerisinde etkileşim alırken, paylaşımın altına gelen yorumlar sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gülsim Ali İlhan’ın İddialı İmajı

GÖRSEL TERCİHLER VE TARZ DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı fotoğraflarda saç, makyaj ve aksesuar seçimleriyle oluşturduğu iddialı imaj dikkat çekti.

Takipçilerin Gülsim Ali İlhan Yorumu

Ancak ekranlarda ve sosyal medyada genellikle daha sade bir tarzla görmeye alışık oldukları oyuncunun bu son görünümü, takipçileri arasında farklı tepkilerin doğmasına yol açtı.

Fotoğraf Serisi Yoğun Yorum Aldı

Fotoğraf serisinin yayınlanmasının ardından gönderi altında yoğun bir yorum hareketliliği yaşandı.

Gülsim Ali İlhan’ın Tarzı Eleştirilerin Odağında

TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ YAĞDI

Kullanıcıların bir kısmı oyuncunun bu tarzını alışılagelmiş çizgisinin dışında bularak sert eleştirilerde bulundu.

Doğal İmajının Gölgelendiği İddia Edildi

Gönderiye gelen tepkilerde, oyuncunun doğal ve sade imajının bu kıyafet seçimiyle gölgelendiği savunuldu.

Dekolte Tercihi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kıyafetin genel duruşa uymadığına dair değerlendirmeler öne çıkarken, gelen yorumların birçoğu oyuncunun dekolte tercihine yoğunlaştı.

Kullanıcı Yorumları: Dekolteye Gerek Yok

ÖNE ÇIKAN KULLANICI YORUMLARI

Paylaşımın altına gelen ve dikkat çeken bazı kullanıcı yorumları şu şekilde sıralandı:

"Zaten çok güzelsiniz bu kadar dekolteye hiç gerek yok Gülsim Hanım"

"Size bu haller hiç yakışmıyor. Doğrusu asil duruşunuzu basitleştirmiş"

"Dekolte çok kötü. Asil bir elbise varken..."

"Dekolte bütün güzelliği asilliği hanımlığı almış götürmüş"

"Güzelliğini asilliğini bu elbise söndürmüş maalesef sizin seven bir hayranınız olarak söylemek zorundayım"

"Sıradanlaşma başlamış"

"Hiç yakışmıyor ya"

Gözler Gülsim Ali İlhan’da: Tarz Değişikliği Mi Geliyor?

Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran ve takipçilerinden çok sayıda eleştirel mesaj alan paylaşımın ardından gözler Gülsim Ali İlhan'a çevrildi. Oyuncunun bu iddialı tercihi tek bir davetle sınırlı mı tutacağı yoksa tarzında kalıcı bir değişikliğe mi gideceği merak konusu oldu.

Gülsim Ali İlhan’ın Hayatına Dair Merak Edilenler

GÜLSİM ALİ İLHAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Gülsim Ali İlhan ne zaman ve nerede doğdu?

Gülsim Ali İlhan, 18 Şubat 1995 tarihinde Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde dünyaya gelmiştir.

Gülsim Ali İlhan hangi dilleri biliyor?

İyi derecede Türkçe ve Bulgarca bilen oyuncu, aynı zamanda İngilizce ve Japonca dillerine de hakimdir.

Gülsim Ali İlhan modellik kariyerine nasıl başladı?

2009 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Super Model Ford Models Bulgaria yarışmasında birinci olmuş ve aynı yıl Brezilya'da gerçekleşen yarışmada ülkesini temsil etmiştir.

Gülsim Ali İlhan Türkiye'ye ne zaman taşındı?

Gülsim Ali İlhan, 17 yaşında Türkiye'ye taşınmıştır.

Gülsim Ali İlhan oyunculuk kariyerine hangi dizide başladı?

Oyunculuk kariyerine 2012 yılında Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisiyle adım atmıştır.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin