ÖNE ÇIKAN KULLANICI YORUMLARI

Paylaşımın altına gelen ve dikkat çeken bazı kullanıcı yorumları şu şekilde sıralandı:

"Zaten çok güzelsiniz bu kadar dekolteye hiç gerek yok Gülsim Hanım"

"Size bu haller hiç yakışmıyor. Doğrusu asil duruşunuzu basitleştirmiş"

"Dekolte çok kötü. Asil bir elbise varken..."

"Dekolte bütün güzelliği asilliği hanımlığı almış götürmüş"

"Güzelliğini asilliğini bu elbise söndürmüş maalesef sizin seven bir hayranınız olarak söylemek zorundayım"

"Sıradanlaşma başlamış"

"Hiç yakışmıyor ya"