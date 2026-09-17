GÜLSİM ALİ İLHAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Gülsim Ali İlhan ne zaman ve nerede doğdu?
Gülsim Ali İlhan, 18 Şubat 1995 tarihinde Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde dünyaya gelmiştir.
Gülsim Ali İlhan hangi dilleri biliyor?
İyi derecede Türkçe ve Bulgarca bilen oyuncu, aynı zamanda İngilizce ve Japonca dillerine de hakimdir.
Gülsim Ali İlhan modellik kariyerine nasıl başladı?
2009 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Super Model Ford Models Bulgaria yarışmasında birinci olmuş ve aynı yıl Brezilya'da gerçekleşen yarışmada ülkesini temsil etmiştir.
Gülsim Ali İlhan Türkiye'ye ne zaman taşındı?
Gülsim Ali İlhan, 17 yaşında Türkiye'ye taşınmıştır.
Gülsim Ali İlhan oyunculuk kariyerine hangi dizide başladı?
Oyunculuk kariyerine 2012 yılında Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisiyle adım atmıştır.