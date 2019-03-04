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Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar iddialarının ardı arkası kesilmiyor

Popun kralı olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında daha önce çocuk istismarı konusunda pek çok iddia ortaya atılmıştı. Michael Jackson ve hakkında cinsel istismar iddiları üzerine kurulmuş olan Leaving Neverland belgeseli yayınlandı. Yer alan iddialar ve açıklamalar Jakcson hakkındaki tüm bilinenleri yıkacak cinsten.

04.03.2019 09:54 - Son Güncelleme: 04.03.2019 09:56
Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar iddialarının ardı arkası kesilmiyor

Tüm dünya onu 'Pop müziğin Kralı' olarak biliyor. 2009 yılında hayatını kaybettiğinde tüm dünyayı şaşkına çevirmişti Michael Jackson. Fakat Jackson, ölümünden sonra da şaşırtmaya devam ediyor. Sebebi ise 'çocuk istismarı' Ortaya çıkan görüntüler, ortaya atılan iddialara ve verilen ifadeler kan donduran cinsten. Pop'un Kralı Michael Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar iddialarının ardı arkası kesilmiyor

Michael Jackson bahsi geçen iddialar için "Yatağımı erkek çocuklarıyla paylaştım, ancak bunda cinsel yön olmadı." açıklamasını da yapmıştı.

Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar iddialarının ardı arkası kesilmiyor

ABD'li yayın kuruluşu HBO dünyayı sarsacak Michael Jackson konulu belgesel 'Leaving Neverland'i yayınladı.

Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar iddialarının ardı arkası kesilmiyor

Çarpıcı belgeselde ünlü şarkıcı tarafından çocuk yaşta cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden iki kişinin açıklamalarına yer verildi.

Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar iddialarının ardı arkası kesilmiyor

Michael Jackson tarafından cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen James Safechuck ve Wade Robson, 1980'li yılların sonunda Pop'un Kralı olarak tabir edilen ünlü sanatçı ile yaşananları anlattı.

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