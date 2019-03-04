Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar iddialarının ardı arkası kesilmiyor
Popun kralı olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında daha önce çocuk istismarı konusunda pek çok iddia ortaya atılmıştı. Michael Jackson ve hakkında cinsel istismar iddiları üzerine kurulmuş olan Leaving Neverland belgeseli yayınlandı. Yer alan iddialar ve açıklamalar Jakcson hakkındaki tüm bilinenleri yıkacak cinsten.
04.03.2019 09:54
- Son Güncelleme: 04.03.2019 09:56
Tüm dünya onu 'Pop müziğin Kralı' olarak biliyor. 2009 yılında hayatını kaybettiğinde tüm dünyayı şaşkına çevirmişti Michael Jackson. Fakat Jackson, ölümünden sonra da şaşırtmaya devam ediyor. Sebebi ise 'çocuk istismarı' Ortaya çıkan görüntüler, ortaya atılan iddialara ve verilen ifadeler kan donduran cinsten. Pop'un Kralı Michael Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.
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