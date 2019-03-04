Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar iddialarının ardı arkası kesilmiyor

Tüm dünya onu 'Pop müziğin Kralı' olarak biliyor. 2009 yılında hayatını kaybettiğinde tüm dünyayı şaşkına çevirmişti Michael Jackson. Fakat Jackson, ölümünden sonra da şaşırtmaya devam ediyor. Sebebi ise 'çocuk istismarı' Ortaya çıkan görüntüler, ortaya atılan iddialara ve verilen ifadeler kan donduran cinsten. Pop'un Kralı Michael Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.