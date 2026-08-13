Michael Jackson neden çocuklarına maske taktırıyordu? Paris Jackson çocukluğunu anlattı: "Ne kadar ünlü olduğunu fark etmemiştim"

Paris Jackson, "Bize tüm bu eğlencelerin bizim için olmadığı, bize ait olmadığı, Disneyland'e gidemeyen yoksul ve ağır hasta çocuklar için olduğu çok açık bir şekilde anlatıldı" sözleriyle babasının yaklaşımını aktardı. Bu nedenle Prince, Paris ve Bigi'nin Neverland'deki oyuncaklara veya diğer olanaklara istedikleri zaman ulaşabildikleri bir çocukluk yaşamadıklarını vurguladı.