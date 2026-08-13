Michael Jackson neden çocuklarına maske taktırıyordu? Paris Jackson çocukluğunu anlattı: "Ne kadar ünlü olduğunu fark etmemiştim"
Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, çocukluk yıllarında kendisi ve kardeşlerinin kamuya açık alanlarda neden yüzlerini maskelerle gizlediğini anlattı. Babasının şöhretinin büyüklüğünü çocukken tam olarak kavrayamadığını söyleyen Jackson, maskelerin kendilerine tanınmadan dışarı çıkma ve diğer çocuklar gibi vakit geçirme imkanı sağladığını belirtti. Paris ayrıca Neverland'deki yaşam, evde eğitim ve babasının koyduğu kurallara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.
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