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Michael Jackson neden çocuklarına maske taktırıyordu? Paris Jackson çocukluğunu anlattı: "Ne kadar ünlü olduğunu fark etmemiştim"

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, çocukluk yıllarında kendisi ve kardeşlerinin kamuya açık alanlarda neden yüzlerini maskelerle gizlediğini anlattı. Babasının şöhretinin büyüklüğünü çocukken tam olarak kavrayamadığını söyleyen Jackson, maskelerin kendilerine tanınmadan dışarı çıkma ve diğer çocuklar gibi vakit geçirme imkanı sağladığını belirtti. Paris ayrıca Neverland'deki yaşam, evde eğitim ve babasının koyduğu kurallara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

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Paris Jackson’dan Dikkat Çeken Çocukluk Anıları

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, çocukluk yılları ve babasıyla olan ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 12 Ağustos'ta yayımlanan "Call Her Daddy" podcast'ine konuk olan Jackson, sunucu Alex Cooper ile yaptığı söyleşide kardeşleri Prince ve Bigi ile birlikte gözlerden uzak geçirdikleri yılları anlattı.

Paris Jackson Maskelerin Sırrını Açıklıyor

NEDEN MASKE TAKIYORLARDI?

Paris'in açıklamalarında öne çıkan ayrıntılardan biri, üç kardeşin Michael Jackson ile birlikte dışarı çıktıkları dönemlerde yüzlerini kapatmaları oldu. Çocukların kamuya açık alanlarda maske takması yıllarca merak konusu olurken Paris, babasının bu kararının ardında oldukça basit bir düşünce bulunduğunu söyledi.

Michael Jackson’ın Maskeli Çocukları: Paris Anlatıyor

Michael Jackson, çocuklarının yüzleri bilinmediği sürece dışarıda rahat hareket edebileceklerini düşünüyordu. Paris'in aktardığına göre babası, maskelerin onları Michael Jackson'ın çocukları olarak tanınmaktan koruyacağını ve böylece kalabalıkların arasında dikkat çekmeden vakit geçirebileceklerini anlatıyordu.

Paris: Çocuklukta Maske Takmak Garip Gelmiyordu

DAHA ÖZGÜR HAREKET EDEBİLİYORLARDI

Paris Jackson, o yaşlarda bu durumun kendisine garip gelmediğini söyledi. Çocukluk dünyasında maske takmak, dışarı çıkarken uyulması gereken aile kurallarından yalnızca biriydi. "Bu bana mantıklı geliyordu" diyen Paris, sorumluluklarını yerine getirdiklerinde hafta sonları dışarı çıkabildiklerini, yüzleri bilinmediği için de daha özgür hareket edebildiklerini anlattı.

Paris Jackson: Babamın Koruma İçgüdüsünü Anladım

Paris, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda ise küçükken yüzünü kapatmaktan zaman zaman utandığını dile getirmişti. Yetişkinliğinde konuya farklı baktığını belirten Jackson, babasının davranışlarının arkasındaki koruma içgüdüsünü ilerleyen yaşlarında daha iyi anladığını ifade etti.

Paris Jackson: Babamın Şöhretinin Boyutunu Kavrayamamıştım

ŞÖHRETİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ÇOK GEÇ ANLADI

Paris Jackson'ın çocukluk yıllarında tam olarak kavrayamadığı konulardan biri de babasının dünya çapındaki şöhretinin büyüklüğüydü. Michael Jackson'ın çok ünlü olduğunu elbette bildiğini söyleyen Paris, buna rağmen gördüğü ilginin ne kadar geniş bir boyuta ulaştığını anlamasının zaman aldığını belirtti.

Paris’in Hafızasında Kalan Michael Jackson Anıları

Bu konuda hafızasında kalan anılardan birini de paylaşan Jackson, bir otelde bulunduğu sırada pencereden dışarı baktığını ve aşağıda büyük bir kalabalığın toplandığını gördüğünü anlattı. Karşılaştığı manzara, babasının hayatının diğer insanların yaşamından ne kadar farklı olduğunu anlamasını sağlayan anlardan biri oldu.

Paris: Babamın Şöhretini Anlamak Zordu

"NE KADAR ÜNLÜ OLDUĞUNU FARK ETMEMİŞTİM"

"Ne kadar ünlü olduğunu fark etmemiştim. Herkesin bunu yaşadığını düşünecek kadar saf değildim ama şöhretinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını anlamamıştım" diyen Paris, çocukluk döneminde babasının dünya çapındaki etkisini kavramasının kolay olmadığını söyledi.

Paris Jackson ve Neverland Hakkında Gerçekler

Paris Jackson, söyleşide Michael Jackson denildiğinde akla gelen yerlerden biri olan Neverland hakkında da konuştu. Kamuoyunda sık sık Michael Jackson'ın çocuklarının dev bir eğlence parkının içinde büyüdüğü düşünülse de Paris, kendi deneyiminin bundan farklı olduğunu anlattı.

Paris: Neverland’de Sınırsız Eğlence Yoktu

SINIRSIZ EĞLENCE YOKTU

"Orada büyümedim. Sadece ilk yıllarımda orada yaşadım" diyen Jackson, Neverland'de bulunan lunapark oyuncakları, hayvanlar ve diğer eğlence alanlarının kendileri için sınırsız şekilde kullanılabilecek imkanlar olmadığını belirtti.

Paris Jackson: Neverland Eğlenceleri Bize Ait Değildi

Paris Jackson, "Bize tüm bu eğlencelerin bizim için olmadığı, bize ait olmadığı, Disneyland'e gidemeyen yoksul ve ağır hasta çocuklar için olduğu çok açık bir şekilde anlatıldı" sözleriyle babasının yaklaşımını aktardı. Bu nedenle Prince, Paris ve Bigi'nin Neverland'deki oyuncaklara veya diğer olanaklara istedikleri zaman ulaşabildikleri bir çocukluk yaşamadıklarını vurguladı.

Michael Jackson’dan Çocuklarına Katı Eğitim Disiplini

EVDE EĞİTİM GÖRÜYORLARDI

Paris'in anlattığına göre Michael Jackson, çocuklarının yetiştirilmesi konusunda belirli bir disiplin uyguluyordu. Eğlence, günlük sorumlulukların önüne geçemiyordu. Üç kardeş evde eğitim görüyor ve günlerinin önemli bir bölümünü derslerine ayırıyordu. Okul çalışmalarının yanı sıra kendilerine verilen işleri de tamamlamaları bekleniyordu.

Paris Jackson’dan Çocuklukta Disiplin ve Eğlence Dengesi

Hafta boyunca sorumluluklarını yerine getirmeleri durumunda hafta sonlarında hayvanları görebiliyor, lunapark oyuncaklarına binebiliyor veya sinemaya gidebiliyorlardı. Paris, çocukluklarındaki sistemi, "Eğer uslu durursanız, ödevlerinizi ve okul çalışmalarınızı yaparsanız hafta sonları hayvanları görebilir, lunapark oyuncaklarına binebilir ve sinemaya gidebilirsiniz" sözleriyle anlattı.

Paris: Jackson Ailesinde Eğitim Her Zaman Öncelikti

ÖNCE EĞİTİM VE SORUMLULUKLAR

Bu düzen yalnızca Neverland'de geçerli değildi. Jackson ailesinin sık sık farklı yerlerde yaşadığını belirten Paris, taşındıkları dönemlerde de benzer kuralların sürdüğünü söyledi. Nerede olurlarsa olsunlar önce eğitim ve sorumluluklar geliyor, eğlence ise bunların tamamlanmasının ardından mümkün oluyordu.

Paris Jackson: Babam En İyi Arkadaşımdı

Paris Jackson'ın söyleşisinde babasına ilişkin anlattıkları yalnızca çocukluk kurallarıyla sınırlı kalmadı. Michael Jackson ile arasındaki kişisel ilişkisinden de söz eden Paris, babasını "en iyi arkadaşı" olarak nitelendirdi. Michael Jackson'ın kamuoyunda görülen sahne kişiliğinin dışında farklı bir yönünün bulunduğunu anlatan Paris, onu oldukça komik bir insan olarak hatırladığını söyledi.

Michael Jackson’ın Ölümü Paris’in Hayatını Değiştirdi

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN HAYATI DEĞİŞTİ

Çocukken babasının dünyadaki konumunu bir müzik yıldızından çok ebeveyni olarak algılayan Paris için Michael Jackson'ın ölümünün ardından hayat büyük ölçüde değişti. Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da hayatını kaybettiğinde Paris henüz 11 yaşındaydı. Babalarının ölümünün ardından Prince, Paris ve Bigi'nin yıllarca korunan özel hayatları giderek daha fazla kamuoyunun gündemine gelmeye başladı.

Paris Jackson Kimdir? Genç Yıldızın Yolculuğu

PARIS JACKSON KİMDİR?

1998 doğumlu Paris Jackson, Michael Jackson ile Debbie Rowe'un tek kızı. Prince ve Bigi Jackson adında iki erkek kardeşi bulunan Paris, genç yaşlarından itibaren müzik, oyunculuk ve modellik alanlarında çalışmalar yaptı. Bir dönem The Soundflowers grubuyla müzik yapan Jackson, daha sonra solo kariyerine ağırlık verdi.

Paris Jackson Solo Kariyerinde Yükseliyor

Republic Records ile anlaşmasının ardından 2020 yılında ilk stüdyo albümü "Wilted"ı yayımladı. Müzik çalışmalarının yanında çeşitli film ve televizyon projelerinde rol alan Paris, moda dünyasında da yer aldı. Böylece babasının mirasıyla tanınmasının yanı sıra kendi sanat kariyerini oluşturmaya başladı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin