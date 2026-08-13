İngiliz barından Yeşilçam zirvesine! Gol Kralı’nın Sevim’i Suna Yıldızoğlu’nun filmleri aratmayan hikayesi
Kemal Sunal'ın devleştiği Yeşilçam klasiği Gol Kralı ne zaman TV ekranlarında belirse, gözler ister istemez o filmin kalbindeki isme çevriliyor: Sevim! Zarafeti ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu, Türk sinemasının en nev-i şahsına münhasır figürlerinden biri. Peki, ekranı her kapladığında seyircide hayranlık uyandıran bu yabancı kızı Türkiye'ye getiren şey neydi? Cevap çok basit: Bir aşka tutulup yollara düşmek! İşte Suna Yıldızoğlu'nun İngiltere'deki bir bardan Yeşilçam zirvesine uzanan, samimi itiraflarla dolu film gibi hayat hikayesi...
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