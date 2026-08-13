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İngiliz barından Yeşilçam zirvesine! Gol Kralı’nın Sevim’i Suna Yıldızoğlu’nun filmleri aratmayan hikayesi

Kemal Sunal'ın devleştiği Yeşilçam klasiği Gol Kralı ne zaman TV ekranlarında belirse, gözler ister istemez o filmin kalbindeki isme çevriliyor: Sevim! Zarafeti ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu, Türk sinemasının en nev-i şahsına münhasır figürlerinden biri. Peki, ekranı her kapladığında seyircide hayranlık uyandıran bu yabancı kızı Türkiye'ye getiren şey neydi? Cevap çok basit: Bir aşka tutulup yollara düşmek! İşte Suna Yıldızoğlu'nun İngiltere'deki bir bardan Yeşilçam zirvesine uzanan, samimi itiraflarla dolu film gibi hayat hikayesi...

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Yeşilçam’ın Yıldızı Suna Yıldızoğlu’nun Film Gibi Hayatı

Gol Kralı'nın unutulmaz Sevim'i Suna Yıldızoğlu'nun İngiltere'deki bir bardan Yeşilçam zirvesine uzanan, samimi itiraflarla dolu film gibi hayat hikayesi...

İNGİLTERE'DEKİ ZORLU YILLAR

Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde İngiltere'nin Bournemouth kentinde, kalabalık bir ailenin yedi çocuğundan tek kız olanı olarak dünyaya geldi. Dışarıdan bakıldığında masal gibi duran o hayatın arka planında aslında erken yaşta olgunlaşmak zorunda kalan küçük bir kız çocuğu vardı.

Suna Yıldızoğlu’nun Türkiye’ye Uzanan Kırılma Noktası

Sanatçı, İngiltere'de nasıl bir evde büyüdüğünü ve Türkiye'ye uzanan o kırılma noktasını verdiği bir röportajda şu sözlerle anlatıyor:

"Ailemin maddi durumu çok iyi değildi. Annem beni çok genç yaşta doğurdu. Annem çok güzel bir kadındı. Annem ve babam 8 yaşındayken boşandı. Bizi anneannemin köydeki evine gönderdiler. Çok mutlu bir çocuktum. Ağaçların tepelerinde büyüdüm. 4 yaşında, erkenden okula başladım. Üniversitede dil edebiyat okudum. Ardından İspanya'da turizm sektöründe çalıştım. Bir süre sonra İngiltere'ye döndüm ve bir iş başvurusu yaptım. O sırada da bir barda çalışıyordum. İlk Türk arkadaşımı orada tanıdım. Âşık olup Türkiye'ye geldim. 6 ay sonra da evlendik. O evlilik kısa sürdü çünkü yaşam tarzı bana tersti. İstanbul'a geldiğimde şaşırdım kaldım. Her şey çok güzeldi. Türk kadınlarını çok sevdim. Çok candan ve paylaşımcıydı. İngiltere'de böyle bir şey görmemiştim."
Sonia’dan Suna’ya: Türkiye’ye Uzanan Bir Yolculuk

SONIA EADY NASIL SUNA YILDIZOĞLU OLDU?

İngiltere'deki barda tanıştığı Türk gencinin peşinden 1974 yılında İstanbul'a ayak basan Sonia, bu topraklara adım atar atmaz burayı kendi evi gibi benimsedi. İlk evliliği kısa sürse de kaderinin yönü çoktan çizilmişti.

Kayhan Yıldızoğlu ile Unutulmaz Bir Evlilik Hikayesi

Dönemin usta aktörü Kayhan Yıldızoğlu ile yolları kesişti. Çift kısa sürede nikah masasına oturdu. Sonia Eady, bu evlilikle birlikte Türk vatandaşlığına geçti ve adını resmen Suna Yıldızoğlu olarak değiştirdi. Yıllar sonra bu evlilik noktalandı ancak ikilinin arasındaki dostluk ve soyadı birlikteliği bir ömür sürdü.

Suna Yıldızoğlu’ndan Kayhan Yıldızoğlu’na Duygusal Veda

Öyle ki, Kayhan Yıldızoğlu 2024 yılında 91 yaşında hayata gözlerini yumduğunda, Suna Yıldızoğlu eski eşinin ardından hislerini şu duygu dolu sözlerle dile getirecekti:

"İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, soyadını taşımaktan hep onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın"
Yeşilçam’da Suna Yıldızoğlu’nun Altın Yılları

YEŞİLÇAM ZİRVESİ VE SAHNELERDEKİ ALTIN YILLAR

Fransızca, İspanyolca ve Almanca Dil ve Edebiyatı eğitimi alan bu donanımlı kadın, kısa sürede Yeşilçam yapımcılarının dikkatini çekti. Sinema kariyerine 1976 yapımı Aile Şerefi ile adım atan Yıldızoğlu, 1977'de Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı Yıkılmayan Adam filmiyle patlama yaptı.

Unutulmaz Sevim: Suna Yıldızoğlu’nun Yeşilçam’daki Zaferi

Ardından Kemal Sunal, Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi dev isimlerle komediden drama pek çok projede yer aldı. Gol Kralı filminde canlandırdığı "Sevim" karakteri ise onu Türk sinema tarihinin unutulmazları arasına yazdırdı.

Suna Yıldızoğlu’nun Uluslararası Müzik Başarısı

Oyunculukla yetinmedi; kadife gibi sesiyle sahnelere adım attı. Müzikteki başarısını uluslararası alana taşıyarak 1981 yılında düzenlenen 17. Uluslararası Altın Orfe Müzik Yarışması'nda Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülü'nün sahibi oldu.

Suna Yıldızoğlu ve Unutulmaz Mirası: Yasemin Allen

ÖZEL HAYATI VE UNUTULMAZ BİR MİRAS: YASEMİN ALLEN

Suna Yıldızoğlu'nun özel hayatı da en az kariyeri kadar renkliydi. Boşanmasının ardından 1978-1986 yılları arasında ünlü şarkıcı Çetin Alp ile 8 yıl süren bir birliktelik yaşadı. Daha sonra İngiliz Dudley Allen ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten, günümüzün başarılı oyuncularından olan kızı Yasemin Kay Allen ve oğlu Dyon Kaan Allen dünyaya geldi.

Suna Yıldızoğlu’nun Türkiye’ye Dönüş Hikayesi

2000 yılında çocuklarının eğitimi için sahneleri ve setleri bırakıp Avustralya'ya yerleşen ve orada iş hayatına atılan Yıldızoğlu, yıllar sonra ait olduğu topraklara, Türkiye'ye geri döndü. Çok kültürlü yapısı ve samimiyetiyle Suna Yıldızoğlu, Türk halkı için hiçbir zaman "yabancı bir oyuncu" olmadı; o her zaman "bizden biri" kalmayı başardı.

Suna Yıldızoğlu Hakkında Merak Edilenler
MERAK EDİLENLER
Suna Yıldızoğlu aslen nereli ve gerçek adı nedir?
Suna Yıldızoğlu İngiltere doğumludur. Gerçek adı Sonja Eady olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve Suna Yıldızoğlu adını almıştır.
Suna Yıldızoğlu kaç yaşında?
26 Şubat 1955 doğumlu olan Suna Yıldızoğlu, 71 yaşındadır.
Yasemin Allen, Suna Yıldızoğlu'nun kızı mı?
Evet, ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Suna Yıldızoğlu'nun İngiliz Dudley Allen ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızıdır.
Suna Yıldızoğlu Gol Kralı filminde hangi rolü canlandırdı?
Suna Yıldızoğlu, 1980 yapımı Gol Kralı filminde Sevim Ferferik (ya da filmdeki lakabıyla Kerkenez Sevim) karakterini canlandırdı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Suna Yıldızoğlu'nun Instagram hesabından alınmıştır.

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