İngiliz barından Yeşilçam zirvesine! Gol Kralı’nın Sevim’i Suna Yıldızoğlu’nun filmleri aratmayan hikayesi

Sanatçı, İngiltere'de nasıl bir evde büyüdüğünü ve Türkiye'ye uzanan o kırılma noktasını verdiği bir röportajda şu sözlerle anlatıyor:

"Ailemin maddi durumu çok iyi değildi. Annem beni çok genç yaşta doğurdu. Annem çok güzel bir kadındı. Annem ve babam 8 yaşındayken boşandı. Bizi anneannemin köydeki evine gönderdiler. Çok mutlu bir çocuktum. Ağaçların tepelerinde büyüdüm. 4 yaşında, erkenden okula başladım. Üniversitede dil edebiyat okudum. Ardından İspanya'da turizm sektöründe çalıştım. Bir süre sonra İngiltere'ye döndüm ve bir iş başvurusu yaptım. O sırada da bir barda çalışıyordum. İlk Türk arkadaşımı orada tanıdım. Âşık olup Türkiye'ye geldim. 6 ay sonra da evlendik. O evlilik kısa sürdü çünkü yaşam tarzı bana tersti. İstanbul'a geldiğimde şaşırdım kaldım. Her şey çok güzeldi. Türk kadınlarını çok sevdim. Çok candan ve paylaşımcıydı. İngiltere'de böyle bir şey görmemiştim."