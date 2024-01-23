Miami'de çiftetelli! Eşi Neslihan Atagül'ün ödül aldığı gecede Kadir Doğulu kırmızı halıda kurtlarını döktü! İhanet görüntüleri sonrası...

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Bu görüntülerin ardından ise ünlü ismin başka bir kadınla imam nikahı olduğuna dair pek çok iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlerin ardından Kadir Doğulu "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" ifadelerini kullandı.