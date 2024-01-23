21 yaşında genç kız oldu! İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı! “Ne kadar da benziyor size...”

Kendi kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın , kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Geçen aylarda 21 yaşına basan Lal için "Oya gibi bakmaya kıyamadım", "Ne kadar da benziyor size", "Maşallah ne hoş ne güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı.