21 yaşında genç kız oldu! İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı! “Ne kadar da benziyor size...”

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Nesrin karakteriyle izleyici karşısına çıkan İclal Aydın'ın kameralardan uzak büyüttüğü kızı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun şimdilerde 21 yaşında olan kızı Lal'i görenler hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği ise ağızları açık bıraktı. İşte İclal Aydın'ın güzeller güzeli kızı...
Kendi kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise kameralardan uzak büyüttüğü Zeynep Lal ile gündeme geldi. Aydın'ın sosyal medya paylaşımlarında kızı Lal'i görenler adeta hayran kaldı.
Geçen aylarda 21 yaşına basan Lal için "Oya gibi bakmaya kıyamadım", "Ne kadar da benziyor size", "Maşallah ne hoş ne güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı.