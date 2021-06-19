Metin Şentürk bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Metin Şentürk’ün memleketi…

Metin Şentürk bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… İBO Show konukları arasında bulunan Metin Şentürk'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Üç yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybeden sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı "Metin Şentürk nereli?" sorusunun cevabını arattı. Şentürk'ün memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Metin Şentürk olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

19.06.2021 23:36 - Son Güncelleme: 20.06.2021 00:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





