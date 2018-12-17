Adriana Lima Loris Karius'la takipleşmeye başladı, Metin Hara hırsından çatladı!
Adriana Lima'nın geçtiğimiz günlerde Metin Hara'ya sosyal medyadan yaptığı gönderme magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Hara ayrılmadıklarını iddia ederken Adriana Lima sosyal medyadan takibi bırakmıştı. Yarın ünlü modacıdan gelin tacı alıp Adriana Lima'ya evlilik teklifi edeceği iddia edilen Metin Hara'ya büyük şok Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'tan geldi. Adriana Lima ve Loris Karius sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. İddialara göre Adriana ile çapkın Loris arasında yeni bir aşk başlıyor...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 14:27:36 Güncelleme: 14:55:25
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