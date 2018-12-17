Adriana Lima Loris Karius'la takipleşmeye başladı, Metin Hara hırsından çatladı!

Adriana Lima'nın geçtiğimiz günlerde Metin Hara'ya sosyal medyadan yaptığı gönderme magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Hara ayrılmadıklarını iddia ederken Adriana Lima sosyal medyadan takibi bırakmıştı. Yarın ünlü modacıdan gelin tacı alıp Adriana Lima'ya evlilik teklifi edeceği iddia edilen Metin Hara'ya büyük şok Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'tan geldi. Adriana Lima ve Loris Karius sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. İddialara göre Adriana ile çapkın Loris arasında yeni bir aşk başlıyor...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 14:27:36 Güncelleme: 14:55:25
Metin Hara evlilik planları yaparken Adriana Lima Loris Karius'la takipleşmeye başladı!

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Türk yazar Metin Hara'yla ayrıldığı iddia edilen Adriana Lima'yı takibe aldı. Lima'dan Karius'un takibine karşılık gecikmedi.

Metin Hara evlilik planları yaparken Adriana Lima Loris Karius'la takipleşmeye başladı!

Genç kızların yeni gözdesi Loris Karius, sosyal medya fenomenlerinden sonra bu sefer de Türk yazar Metin Hara'yı takipten çıkararak birlikte çekilmiş fotoğraflarını silen Adriana Lima ile takipleşmeye başladı.

Metin Hara evlilik planları yaparken Adriana Lima Loris Karius'la takipleşmeye başladı!

LORİS VE ADRİANA YAKINLAŞMASI METİN HARA'YI HIRSLANDIRDI!

Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre; Adriana Lima ve Loris Karius'un takipleşmesi Metin Hara'yı harekete geçirdi.

Metin Hara evlilik planları yaparken Adriana Lima Loris Karius'la takipleşmeye başladı!

Adriana Lima Loris Karius'u takibe aldı...

Metin Hara evlilik planları yaparken Adriana Lima Loris Karius'la takipleşmeye başladı!

Loris Karius, Adriana Lima'yı takibe aldı...

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