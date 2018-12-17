Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini Ulaş Tuna Aslantepe'nin müzik grubu varmış!
Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu Ulaş Tuna Aslantepe hakkındaki gerçekleri öğrenince çok şaşıracaksınız. Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Aslantepe'nin meğer bir müzik grubu varmış. Sen Anlat Karadeniz'in deli Tahir'i Ulaş Tuna Aslantepe hakkında tüm ilginç bilgiler haberimizin detayında...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 13:41:32 Güncelleme: 13:57:44
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