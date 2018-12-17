Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini Ulaş Tuna Aslantepe'nin müzik grubu varmış!

Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu Ulaş Tuna Aslantepe hakkındaki gerçekleri öğrenince çok şaşıracaksınız. Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Aslantepe'nin meğer bir müzik grubu varmış. Sen Anlat Karadeniz'in deli Tahir'i Ulaş Tuna Aslantepe hakkında tüm ilginç bilgiler haberimizin detayında...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 13:41:32 Güncelleme: 13:57:44
Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini Ulaş Tuna Aslantepe'nin müzik grubu varmış!

Sen Anlat Karadeniz başrol oyuncularından Ulaş Tuna Aslantepe ile İrem Helvacıoğlu son zamanların en popüler ismi olmaya devam ediyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Nefes'inin gerçek hayatıyla ilgili ilginç bilgiler...

Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini Ulaş Tuna Aslantepe'nin müzik grubu varmış!

SEN ANLAT KARADENİZ'İN TAHİR'İ ASLINDA...

1- 1988 doğumlu, Kocaelili!

5 Mayıs 1988 yılında Kocaeli'nde doğan Ulaş Astepe, 30 yaşında… Kendisi Boğa burcu!

Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini Ulaş Tuna Aslantepe'nin müzik grubu varmış!

2- Hangi dizilerde yer aldı?

İlk olarak Karadayı'da izlediğimiz Ulaş Tuna Astepe, daha sonra sırasıyla Analar ve Anneler ve Rüya adlı dizilerde yer aldı. Şimdi ise bildiğiniz üzere Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterine hayat vermekte!

Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini Ulaş Tuna Aslantepe'nin müzik grubu varmış!

3- Hangi filmlerde yer aldı?

Ulaş Tuna Astepe henüz sadece bir filmde yer aldı. Körfez filminde Selim karakterini canlandıran oyuncu ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde yer aldı.

Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini Ulaş Tuna Aslantepe'nin müzik grubu varmış!

4- Nereden mezun?

Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu…

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