Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini Ulaş Tuna Aslantepe'nin müzik grubu varmış!

Sen Anlat Karadeniz başrol oyuncularından Ulaş Tuna Aslantepe ile İrem Helvacıoğlu son zamanların en popüler ismi olmaya devam ediyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Nefes'inin gerçek hayatıyla ilgili ilginç bilgiler...