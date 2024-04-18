Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesiydi! Suphiye Orancı'nın İbrahim Tatlıses ile geçmişi çıktı! Meğer o yıllarda...

Türk sinemasının usta ismi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yıllar önce kendisini terk eden annesini bulmak için ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı, Duygu Nebioğlu'nun bu çaresiz talebini geri çevirmedi ve kapılarının herkese açık olduğunu belirterek yardımcı olacağını ifade etti. Bu dramatik hikaye, Duygu Nebioğlu'nun bugün "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Programda, annesi Suphiye Orancı'yı arayan Duygu Nebioğlu, Türkiye'nin gündemine oturdu. Suphiye Orancı hakkında ortaya çıkan ve herkesi şaşkına çeviren gerçek ise, yıllar önce İbrahim Tatlıses ile olan bağlantısıydı. Bu bilgi, hikayeye yeni bir perspektif kazandırarak izleyicilerin merakını daha da artırdı.
82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden çocuğunun olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıkmıştı. Ancak aylar geçse de olayda sular bir türlü durulmadı.
Babası Metin Akpınar ile bir araya gelen Duygu Nebioğlu bu sefer annesini bulmak için yola çıktı.