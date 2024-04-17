Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı aramak amacıyla Müge Anlı stüdyosuna konuk oldu. Annesi ile 10 yıldır görüşmediğini dile getiren Duygu Nebioğlu açıklamalarıyla herkesi hayrete düşürdü. Annesinin İbrahim Tatlıses'in filminde oynadığını dile getiren Duygu Nebioğlu'nun annesinin fotoğrafı ilk kez canlı yayında verildi. Öte yandan Orancı'yı tanıyan bir kişi yayına bağlandı. Yayınan bağlanan kişi, Orancı'nın adresini Anlı ile paylaştı. İşte detaylar...
Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
Nebioğlu, yaşadığı durumun bir an önce açıklığa kavuşması için annesi Suphiye Orancı'yı bulmak amacıyla soluğu Müge Anlı'da aldı. Babası Metin Akpınar'ı bulma sürecini ve yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu annesi hakkındaki açıklamalarıyla hayrete düşürdü.
6 ÇOCUĞU VAR
Annesi Suphiye Orancı'nın altı çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu, "İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. " dedi.