1 Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.

2 Nebioğlu, yaşadığı durumun bir an önce açıklığa kavuşması için annesi Suphiye Orancı'yı bulmak amacıyla soluğu Müge Anlı'da aldı. Babası Metin Akpınar'ı bulma sürecini ve yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu annesi hakkındaki açıklamalarıyla hayrete düşürdü.