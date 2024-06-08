Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor! Ünlü oyuncu Jessica Alba'nın sırrı bakın hangi besinde gizli

ABD'li ünlü oyuncu Jessica Alba, formda kalma sırlarını paylaştı. 38 yaşındaki üç çocuk annesi Jessica Alba, sağlıklı ve fit kalmak için günlük rutinlerini ve beslenme alışkanlıklarını anlattı. Ünlü oyuncunun formunun sırrı limonda çıktı.