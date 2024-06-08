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Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor! Ünlü oyuncu Jessica Alba'nın sırrı bakın hangi besinde gizli

ABD'li ünlü oyuncu Jessica Alba, formda kalma sırlarını paylaştı. 38 yaşındaki üç çocuk annesi Jessica Alba, sağlıklı ve fit kalmak için günlük rutinlerini ve beslenme alışkanlıklarını anlattı. Ünlü oyuncunun formunun sırrı limonda çıktı.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 10:49 Güncelleme 08 Haziran 2024, 11:00
Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor! Ünlü oyuncu Jessica Alba’nın sırrı bakın hangi besinde gizli 1

ABD'li ünlü oyuncu Jessica Alba, formda kalma sırlarını paylaştı.

Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor! Ünlü oyuncu Jessica Alba’nın sırrı bakın hangi besinde gizli 2

JESSICA ALBA'NIN SIRRI LİMONDA GİZLİ

38 yaşındaki üç çocuk annesi Jessica Alba, sağlıklı ve fit kalmanın yollarını anlatırken, sabahları güne limonlu ılık su içerek başladığını belirtti.

Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor! Ünlü oyuncu Jessica Alba’nın sırrı bakın hangi besinde gizli 3

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Bu alışkanlık, hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de güne enerjik başlamasını sağlıyor.

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