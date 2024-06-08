Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor! Ünlü oyuncu Jessica Alba'nın sırrı bakın hangi besinde gizli

ABD'li ünlü oyuncu Jessica Alba, formda kalma sırlarını paylaştı. 38 yaşındaki üç çocuk annesi Jessica Alba, sağlıklı ve fit kalmak için günlük rutinlerini ve beslenme alışkanlıklarını anlattı. Ünlü oyuncunun formunun sırrı limonda çıktı.
ABD'li ünlü oyuncu Jessica Alba, formda kalma sırlarını paylaştı.
JESSICA ALBA'NIN SIRRI LİMONDA GİZLİ
38 yaşındaki üç çocuk annesi Jessica Alba, sağlıklı ve fit kalmanın yollarını anlatırken, sabahları güne limonlu ılık su içerek başladığını belirtti.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR
Bu alışkanlık, hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de güne enerjik başlamasını sağlıyor.