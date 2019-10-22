Meryem Uzerli son görüntüsü ile sevenlerini üzdü! Görenler tanıyamadı

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

12 ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli'nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula'dır.

Gençliğinde Hamburg'a yerleşip Schauspielstudio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel'in de içinde bulunduğu Almanya'nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı.