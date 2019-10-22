Meryem Uzerli son görüntüsü ile sevenlerini üzdü! Görenler tanıyamadı
Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı Hürrem Sultan karakteri ile hafızalarda yer eden Meryem Üzerli kısa sürede tüm Türkiye'de tanındı. Meryem Üzerli 12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli'nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula'dır. Meryem Üzerli birçok dizi ve sinema filminde boy gösteren güzel oyuncu son dönemde yaşadığı değişimle adından söz ettirdi. Kendisi inkar etse de yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Uzerli son haliyle sevenlerini üzdü. İşte Meryem Uzerli'nin estetik operasyonlarla geçirdiği değişim…
MERYEM UZERLİ KİMDİR?
12 ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli'nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula'dır.
Gençliğinde Hamburg'a yerleşip Schauspielstudio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.
Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel'in de içinde bulunduğu Almanya'nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı.
5 Ocak 2011'de yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncu seçmelerinde; 8 ay süren seçmeler sonrasında Hürrem rolünü Meryem Uzerli canlandırmıştır.
173 cm. boyunda olan Meryem Uzerli, ana dili Almanca olup aynı zamanda İngilizce biliyor. Türkçesi çok iyi olmasa bile dizinin hikayesine paralel olarak Hürrem Sultan gibi bir nevi Türkçesini geliştirmiş olacak. Almanya'da bir çok televizyon filmi ve dizide rol alan Meryem Uzerli binicilik, yüzme ve basketbol sporlarını yaptı.
2015 yılının Eylül ayında başlayacak yeni bir dizi film anlaşması yaptığını söyleyen Meryem Uzerli, bu arada yine "Elidor" markasının reklam yüzü oldu.
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Meryem Uzerli son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka biri haline geldi. Estetikli haline üzülen takipçileri son haline 'Dur artık' yorumları yaptı. İşte Meryem Uzerli ve birçok ünlü ismin estetik operasyonlarla yaşadığı değişim…