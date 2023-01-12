Merve Taşkın 'müstehcen olduğunu düşünmüyorum' dedi o görüntü olay! Teşhircilikten hakim karşısına çıktı kıyafeti şaşkına çevirdi.

"SİTEYİ SOSYAL MEDYADAKİ TAKİPÇİ SAYIMI ARTTIRMAK AMAÇLI KULLANDIM"

Taşkın savunmasında, söz konusu siteye 18 yaşından küçüklerin üye olamadığını belirterek, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amacıyla kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Arkadaşımın ablası beni tehdit ediyordu. Şikayetimi geri çekmediğim için, açılmış bir davam var."