Merve Taşkın 'müstehcen olduğunu düşünmüyorum' dedi o görüntü olay! Teşhircilikten hakim karşısına çıktı kıyafeti şaşkına çevirdi
Merve Taşkın 'müstehcen olduğunu düşünmüyorum' dedi o görüntü olay! Teşhircilikten hakim karşısına çıktı kıyafeti şaşkına çevirdi. Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu düşünmüyorum" dedi. Merve Taşkın'ın hakim karşısına çıktığı kıyafeti herkesi şaşkına çevirdi.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu düşünmüyorum" dedi.
MESLEĞİM INFLUENCER, AYLIK GELİRİM 20 BİN TL
Mahkemede kimlik tespiti sırasında sanık Merve Taşkın mesleğini 'Influencer', aylık gelirini ise 20 bin TL olarak açıkladı. Duruşmaya geldiği kıyafetle dikkat çeken Taşkın, sabit bir ikametgahının olmadığını, sürekli ev değiştirdiğini ifade etti. Merve Taşkın savunmasında, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Siteye 2022 Mart ayında üyelik oluşturdum, 3 ay sonra üyeliğimi sonlandırdım. Site kapalı ve görüntüler yok. Dolandırıcıymış, ben de sorun yaşadım" dedi.
"SİTEYİ SOSYAL MEDYADAKİ TAKİPÇİ SAYIMI ARTTIRMAK AMAÇLI KULLANDIM"
Taşkın savunmasında, söz konusu siteye 18 yaşından küçüklerin üye olamadığını belirterek, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amacıyla kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Arkadaşımın ablası beni tehdit ediyordu. Şikayetimi geri çekmediğim için, açılmış bir davam var."