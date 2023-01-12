Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...
Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 50 yaşındaki Ata Demirer 4.5 ayda 22 kilo verdi. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamayla dikkat çeken Ata Demirer son haliyle şaşkına çevirdi. Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer kilo verme sırrını da açıkladı.
12.01.2023 14:47 - Son Güncelleme: 12.01.2023 16:07
4.5 AYDA 22 KİLOYU BAKIN NASIL VERMİŞ...
Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı!
Ata Demirer konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İşte verdiği kilolarla 'eski halinden eser kalmamış' dedirten Ata Demirer'in kilo verme sırrı.
ATA DEMİRER KİMDİR?
Ali Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen olan Ata Demirer Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti.