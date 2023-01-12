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Haberler Magazin Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 50 yaşındaki Ata Demirer 4.5 ayda 22 kilo verdi. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamayla dikkat çeken Ata Demirer son haliyle şaşkına çevirdi. Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer kilo verme sırrını da açıkladı.

12.01.2023 14:47 - Son Güncelleme: 12.01.2023 16:07
Ata Demirer’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...

4.5 AYDA 22 KİLOYU BAKIN NASIL VERMİŞ...

Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı!

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Ata Demirer’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Ata Demirer konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İşte verdiği kilolarla 'eski halinden eser kalmamış' dedirten Ata Demirer'in kilo verme sırrı.

Ata Demirer’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...

"22 KİLO VERDİM"

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, kilo verme sırrını şöyle açıkladı.

Ata Demirer’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...

"Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4 - 5 ayda 22 kilo verdim. diyetisyenle de yapmadım. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." dedi.

Ata Demirer’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...

ATA DEMİRER KİMDİR?

Ali Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen olan Ata Demirer Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti.

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