Merve Taşkın 'En masum benim' dedi bu paylaşımı yaptı! ( Ünlülerden bornozlu paylaşımlar)

Bir dönem 'fallingstars' akımı vardı malumunuz. Herkes bir yerlerden düşmüş gibi konsept fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu. Bu akım bitti şimdi yerine bir yenisi geldi 'bornozlu fotoğraf'

Bornozlu fotoğraf paylaşma akımına uyan magazin dünyasının ünlü isimleri bornozlu fotoğraflarını paylaşıyorlar.

Didem Soydan