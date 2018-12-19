Merve Taşkın 'En masum benim' dedi bu paylaşımı yaptı! ( Ünlülerden bornozlu paylaşımlar)
Sosyal medya trendleri o kadar hızlı değişiyor ki, hızına yetişebilmek ne mümkün. Bir dönemin en popüler akımı olan falling stars yerini bornozlu paylaşımlara bıraktı. Hal böyle olunca ünlüler bu akıma uymaktan geri durmadı ve bornozlu fotoraflarını paylaştı. Bunlardan en dikkat çekeni Merve Taşkın'ın yaptığı 'En masum benim' paylaşımı oldu. İşte ünlülerin bornozlu paylaşımları.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:13:57 Güncelleme: 10:35:45
Bir dönem 'fallingstars' akımı vardı malumunuz. Herkes bir yerlerden düşmüş gibi konsept fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu. Bu akım bitti şimdi yerine bir yenisi geldi 'bornozlu fotoğraf'
Bornozlu fotoğraf paylaşma akımına uyan magazin dünyasının ünlü isimleri bornozlu fotoğraflarını paylaşıyorlar.
Didem Soydan
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