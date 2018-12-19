Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat ölecek mi? İşte herkesin merak ettiği Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi...

Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı yaptığı kötülüklerle izleyiciye kendisini düşman etmeyi başardı. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'e, Mercan'a ve Nazar'a yapmadığını bırakmayan Vedat'ın sonunun gelmesi ise an meselesi. Ancak Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu gerçek hayatta herkesin gönlünü feth etti. İşte Sen Anlat Karadeniz'de Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun gerçek hayattaki eşi ve diğer ünlülerin eşleri...