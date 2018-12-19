Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat ölecek mi? İşte herkesin merak ettiği Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi...

Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı yaptığı kötülüklerle izleyiciye kendisini düşman etmeyi başardı. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'e, Mercan'a ve Nazar'a yapmadığını bırakmayan Vedat'ın sonunun gelmesi ise an meselesi. Ancak Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu gerçek hayatta herkesin gönlünü feth etti. İşte Sen Anlat Karadeniz'de Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun gerçek hayattaki eşi ve diğer ünlülerin eşleri...

19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:01:08 Güncelleme: 11:44:55
Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi bakın kim...

SEN ANLAT KARADENİZ'İN VEDAT'I ÖLECEK Mİ?

Sen Anlat Karadeniz'de nefesler tutuldu. Herkesin Vedat'ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. İzleyiciyi kendisine düşman eden Vedat gerçek hayatta gönüllerde taht kurdu. İşte herkesin merak ettiği Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ının gerçek hayattaki eşi...

SEN ANLAT KARADENİZ 35. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI TIKLA İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 35. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI TIKLA İZLE

Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi bakın kim...

Aras Bulut İynemli son dönemin en parlak genç oyuncularından.

Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi bakın kim...

Aras Bulut İynemli uzun süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşıyor.

Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi bakın kim...
Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi bakın kim...

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri