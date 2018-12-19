Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat ölecek mi? İşte herkesin merak ettiği Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi...
Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı yaptığı kötülüklerle izleyiciye kendisini düşman etmeyi başardı. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'e, Mercan'a ve Nazar'a yapmadığını bırakmayan Vedat'ın sonunun gelmesi ise an meselesi. Ancak Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu gerçek hayatta herkesin gönlünü feth etti. İşte Sen Anlat Karadeniz'de Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun gerçek hayattaki eşi ve diğer ünlülerin eşleri...
SEN ANLAT KARADENİZ'İN VEDAT'I ÖLECEK Mİ?
Sen Anlat Karadeniz'de nefesler tutuldu. Herkesin Vedat'ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. İzleyiciyi kendisine düşman eden Vedat gerçek hayatta gönüllerde taht kurdu. İşte herkesin merak ettiği Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ının gerçek hayattaki eşi...
SEN ANLAT KARADENİZ 35. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI TIKLA İZLE