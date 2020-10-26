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Merve Oflaz ile Allan Hakko aşkı belgelendi! "Beş yıllık ilişkim var" diyerek yalanlamıştı...

Survivor yarışması ile adını duyuran sonrasında kariyerine oyuncu olarak devam eden Merve Oflaz ile Vakko'nun varisi Allan Hakko ile birlikte! Önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı ilk kez birlikte görüntülenen çiftten Merve Oflaz, yaz aylarında çıkan aşk iddialarını, "Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek yalanlamıştı. Ancak ikilinin birlikte olduğu önceki akşam ortaya çıkan görüntülerle belgeleniş oldu. İşte Burcu Esmersoy'un eski sevgilisi olan Vakko'nun varisi Allan Hakko ve sevgilisi Merve Oflaz...

26.10.2020 09:27 - Son Güncelleme: 26.10.2020 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





